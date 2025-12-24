Nem semmi látvány: extrém dekoltázst villantva mutatta meg bomba alakját Gáspár Evelin

Elképesztő formában van Gáspár Evelin. Gáspár Győző idősebb gyermeke ugyanis bombaformát villantott 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében, ahol egy extra, mély dekoltázst villantó, teljesen testrefeszülős fekete ruhában mutatta meg: nincs mit szégyellnie.

Gáspár Evelin elképesztő bombaformában. Fotó: Markovics Gábor

Gáspár Evelin bombaformában

Mint ismert, Győzike 31 éves lányát az ország rendkívül fiatalon, mindössze 10 éves korában, 110 kilósként ismerte meg az ország. Evelin mára azonban teljesen megszabadult minden súlyfeleslegétől, amiért keményen megdolgozott. Rengeteg edzés, életmódváltás, odafigyelés az étkezésre és pénz. Nem csoda tehát, hogy a celeb félti bomba alakját, ami miatt egyelőre az anyasággal sem tervez:

Ahhoz túl egoista meg magamista vagyok, hogy én ezt a testet, amibe már ennyi energiát, pénz meg munkát fektettem, feláldozzam. Ember tervez, Isten végez.

De a szerelmet nemrég újra megtaláló fiatal szépség arról is mesélt, nem elég lefogyni: az alakmegtartás talán még nehezebb:

Mindig rájövök, hogy nem a fogyás a nehéz, hanem a súlymegtartás! Amikor eléred a kívánt súlyt és megengeded magadnak, hogy büntetlenül egyél, igyál, akkor egyből felcsúsznak újra a kilók.