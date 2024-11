Nemcsak a húsa ehető! Így használd fel a sütőtök héját

A sült sütőtök illata, látványa és finom íze az őszi hangulathoz kapcsolódik, nem véletlenül imádjuk ezekben a hónapokban ezt az élelmiszert, ami ráadásul a szervezetre is jótékonyan hat: érzékszerveinken keresztül javítja a közérzetet, és olyan értékes anyagokat rejt, melyek támogatják a testi egészséget.

Nem csak a húsából készíthető leves / Fotó: Pexels

A tök héja, akárcsak a húsa és magja, ásványi- és tápanyagokban gazdag, továbbá olyan értékes vitaminokat tartalmaz, mint az A, C, B és E. Rosttartalma miatt segíti az emésztést, kiváló alapja a változatos étrendnek. A benne található magnézium, kálium, kalcium, cink, mangán, réz, foszfor, karotin, niacin, biotin és folsav pedig igazi szuperélelmiszerré teszi. Fontos aranyszabály azonban, hogy felhasználás előtt mindig alaposan tisztítsuk meg, és távolítsuk el a szennyeződéseket. A legjobb, ha ellenőrzött és vegyszerektől mentes terméket vásárolunk.

Együk meg az egészet!

A pézsmatököt, vagyis a legnépszerűbb sütőtököt általában a héjával együtt sütjük meg, amit szintén meg lehet enni. A tökhúsból kicsorgó sűrű édes lé a héjat is megízesíti, ami felpuhulva könnyen fogyasztható. Ha ódzkodunk tőle, kaparjuk ki belőle a tököt, és süssük ropogósra önmagában. A héj élelmi rostokat és antioxidánsokat is tartalmaz, töltött formában is megehetjük.

Készítsünk forró teát

Nemcsak ízletesek, tápanyagban is bővelkednek a különféle tökfélék héjából készült levek. Teához alapos mosás után daraboljuk fel a héjat, majd adjuk forrásban lévő vízhez, és 15 percig főzzük. Leszűrve ízesíthetjük mézzel, gyömbérrel, egyéb fűszerekkel, vagy forralhatjuk eleve utóbbiakkal. Fahéjjal, szerecsendióval, szegfűszeggel kiegészítve valódi illatos energiaforrás.

Éljenek az őszi smoothie-k!

Finom és tápláló italt készíthetünk a héjak húsos felének felhasználásával, ami nemcsak laktató, de az immunrendszerünket is felturbózza. Használjunk banánt, mézet, natúr joghurtot, narancsot, gyömbért, és akár a sütőtök megpárolt, megsült húsát is a smoothie-hoz.

Levesek titkos összetevője?

A krémlevesbe a héjat is belefőzhetjük, a tökhússal együtt megsütött vagy megpárolt, majd összeturmixolt külső igazi energiabomba! Készíthetünk csak a héjból is levest, amihez hozzáadhatunk sárgarépát, burgonyát, hagymát, és alaplevet. Forrón fogyasztva szembeszállhatunk a megfázással, de megelőzésként is praktikus.