Jennifer Lopez elárulta a titkot: így lehet 50 felett is karcsú derekad és lapos hasad

Bár sokan csak esztétikai problémának tekintik, a hasi zsír, különösen a zsigeri zsír, komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. A belső szerveink között megbújó zsírréteg ugyanis kapcsolatba hozható szívbetegségekkel, cukorbetegséggel, sőt akár a demenciával is. Ha a hasad előre domborodik, érdemes elgondolkodni a változtatáson. Nem a tökéletes Jennifer Lopez-alak a cél, hanem hogy jól érezd magad a bőrödben. Hidd el, 50 felett is lehetsz az, akire mások azt mondják: „Nézd, milyen jól tartja magát!”.

Jennifer Lopez mozgással és különböző diétás trükkökkel éri el, hogy 50 felett is bomba formában legyen

Fotó: fast-stock / Shutterstock

Jennifer Lopez titka: mozgás és okos nassolás

J.Lo 50 felett is irigylésre méltó formában van, és nem titkolja, hogy ezért keményen meg is dolgozik. Nemcsak az edzőteremben izzad rendszeresen, hanem a konyhában is tudatos. Egy korábbi interjúban elmondta, hogy a napi étrendjéből teljesen kiiktatta a cukrot és a gyorsan felszívódó szénhidrátokat – legalábbis időszakosan. Egyik Insta-posztjában például 10 napos, cukor- és szénhidrátmentes kihívásáról mesélt, amely igazi megtisztulást jelentett a számára. A dietetikusok szerint azonban nem feltétlenül a szigorú diéta a kulcs, hanem a tudatos táplálkozás.

Mozgás, de nem mindegy hogyan

Bár a napi séta is fontos, ha a cél a lapos has 50 felett, akkor a magas intenzitású szakaszos edzések (HIIT) lehetnek a leghatékonyabbak. Ez rövid, lendületes mozdulatokat jelent, amelyeket lassabb szakaszok követnek. Például fuss gyors tempóban 30 másodpercig, majd pihenj 1 percig, és ezt ismételgesd. Az edzéseknek nem kell hosszúnak lenniük: heti 3-4 alkalommal beiktatott 20-30 perces edzéssel már látványosan beindul a fogyás.

Mit (ne) egyél, ha lapos hasra vágysz?

A lapos has 80 százalékban a konyhában dől el. Íme néhány alapelv:

1. Felejtsd el a cukrot

Rejtett cukrok főleg gyümölcsjoghurtokban, péksütikben, üdítőkben, és más szénhidráttartalmú élelmiszerekben (fehér kenyér, tészta) találhatók. Ezeknek a cukortartalma mind lerakódik a derékvonalon.

2. Nassolj okosan

Jennifer Lopez egyik bevált trükkje, hogy mindig tart magánál egészséges nassolnivalókat: gyümölcsöt, zöldséget, egy kis diófélét. Ezek nemcsak teltségérzetet okoznak, de megakadályozzák, hogy hirtelen édesség után kapkodjunk.