Túletted magad az ünnepi menüvel? Íme az ellenszer!

Szenteste szinte lehetetlen elkerülni, hogy degeszre együk magunkat, és ennek tetejébe még itt van a karácsony további két napja is. De hogyan is tudnánk ellenállni a kísértésnek, amikor finomabbnál finomabb falatoktól roskadozik az asztal, a család pedig végre együtt beszélgethet hosszasan az étkezések alatt? Csakhogy a kellemes órákat gyakran kellemetlen testi és lelki tünetek kísérik, ha túletted magad. Így regenerálódj a túlevés után.

Ne vádold magad

A túl nagy lakomák után sokszor gyötör bennünket a bűntudat. Dühösek vagyunk magunkra, amiért nem éreztük, hogy hol van a határ vagy amiért megszegtük a diétánkat. Ne ostorozd magad. Fogadd el, hogy kicsit túllőttél a célon, és koncentrálj inkább arra, hogy a továbbiakban egészségesebben étkezz.

Tegyél egy sétát

A séta kiszellőzteti a fejed, ezen felül serkenti az emésztést, így fizikailag is segítséget nyújt. Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a magas zsírtartalmú ételek fogyasztása utáni séta jelentősen csökkenti a szervezetben a triglicerid-koncentrációt.

Pakold el a maradékokat

A maradékok további csipegetésre csábítanak. Legjobb, amit tehetsz, hogy adagokra porciózod őket, és elpakolod a hűtőbe vagy a mélyhűtőbe, így később még elfogyaszthatod - akkor már kicsit szabályozottabb mennyiségben.

Mérd fel a károkat, de ne ennek mentén töltsd minden perced

Gondold végig, mennyit ettél, mennyi kalóriával léphetted túl a megszokott mennyiséget, és ez alapján készíts tervet arról, hogyan billented helyére a mérleg nyelvét. A terv végiggondolása után viszont engedd el a tépelődést és érezd jól magad.

Segít a napló!

Okostelefonod segítségével, vagy akár csak egy jegyzetfüzetben, vezesd a soron következő étkezéseket. Írd fel, hogy mikor, mit és mennyit eszel, esetleg társíts hozzá kalóriamennyiséget is. Szakemberek szerint az önellenőrzés sokat segít a mértéktartásban.

Űzd el a stresszt

Az ünnepektől a feltöltődést reméljük, mégis gyakran fokozott stresszel járnak. Szinte mindenkinek megvan a maga feszültségforrása: kritikus rokonok, versenyfutás az idővel, de akár az is okozhat stresszt, hogy hirtelen kiszakadsz a megszokott rutinból. Végezz néhány jógagyakorlatot. Kiválóan segít visszaszerezni lelki egyensúlyodat, ezen felül az emésztésben is segít, és jótékonyan hat hasfájásra és székrekedésre is.

Iktass be intenzívebb edzést

Egy kiadós futástól vagy egy intenzív edzéstől sokkal jobban fogod érezni magad, és még az elfogyasztott kalóriamennyiség leküzdésében is segít. Iktass be karácsony második vagy harmadik napján egy órányi intenzív mozgást, és máris jobban fogod érezni magad a bőrödben testileg és lelkileg is.