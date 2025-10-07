Szavazz! Szerinted ki nyeri az Ázsia Expresszt? Összegyűjtöttük, melyik páros, miért nyerhet

Hatodik és egyben legnehezebb hetéhez érkezett a kaland reality hatodik évada. A versenyben lévő négy páros az első naptól kezdve elképesztő kihívásokat teljesítve megélt minden magasságot és mélységet, mire eljutott Balira, az Ázsia Expressz döntőjének színhelyére. Azt, hogy végül ki emelheti magasba a trófeát, egyelőre megjósolni sem lehet, hiszen minden páros másban erős.
A TV2 kaland-reality döntője összefoglalja mindazt, amiről az elmúlt hetek küzdelme szólt: kitartás, ügyesség, taktika, erő, leleményesség és egy jó adag szerencse. Ez mind kell ahhoz, hogy valaki ott álljon majd az Ázsia Expressz pénteki döntőjében, és egy elképesztő hajszát teljesítve elsőként fusson be Ördög Nórához.
Ráadásul a még versenyben lévő négy párnak, Bódi Hunornak és Megyernek, curtis" target="_blank">Curtisnek és Barnai Judie-nak, Tallós Ritának és Barbinek Paulának, valamint Fodor Rajmundnak és Ungvári Miklósnak a héten egyedül, társától elválasztva is helyt kell állnia. A hét folyamán két páros is búcsúzik, karnyújtásnyira a döntőtől. A Bors összegyűjtötte, melyik páros miben erős, illetve mi lehet a hátránya a többiekkel szemben.
Hunor és Megyer már a műsor legelején tisztázták, nyerni jöttek, nagyon elszántak.
Előnyeik:
Hátrányuk lehet, hogy már mindenkivel volt konfliktusuk a versenyben.
A Széki házaspár tagjai mind a ketten élsportolók voltak, a győzni akarás benne van a vérükben.
Előnyeik:
Hátrányuk lehet Curtis lobbanékonysága, aki már többször kiakadt, káromkodott, eldobta a hátizsákját.
A nézők szerint az idei évad legmegosztóbb párosa, sokan kedvelik őket, de nagyon sok negatív kommentet is kapnak.
Előnyeik:
Hátrányuk lehet, hogy Paula állandóan túlságosan aggódik édesanyjáért, ami miatt sok köztük a feszültség.
Az biztos, hogy a két olimpikon a mezőny legkiegyensúlyozottabb párosa.
Előnyeik:
Náluk, bármennyire kerestünk, nem találtunk olyat, ami hátrányt jelenthet. Talán éppen a tökéletességük lehet az, mert az mindig gyanús...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.