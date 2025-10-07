Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szavazz! Szerinted ki nyeri az Ázsia Expresszt? Összegyűjtöttük, melyik páros, miért nyerhet

szavazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 03:00
döntőgyőztesÁzsia Expressz
Utolsó hetéhez érkezett a TV2 sikerműsorának 2025-ös évada. Az Ázsia Expressz 20 milliós fődíjáért négy páros harcol: Bódi Hunor és Megyer, Curtis és Barnai Judie, Tallós Rita és Barbinek Paula, valamint Fodor Rajmund és Ungvári Miklós. A Bors összegyűjtötte, hogy melyik párosnak mi az előnye, illetve a hátránya a többi sztárpár ellen. Szerinted ki viheti haza a trófeát?

Hatodik és egyben legnehezebb hetéhez érkezett a kaland reality hatodik évada. A versenyben lévő négy páros az első naptól kezdve elképesztő kihívásokat teljesítve megélt minden magasságot és mélységet, mire eljutott Balira, az Ázsia Expressz döntőjének színhelyére. Azt, hogy végül ki emelheti magasba a trófeát, egyelőre megjósolni sem lehet, hiszen minden páros másban erős.

Ázsia Expressz
Az Ázsia Expressz 2025 négy legjobb párosa Balin fejezi be a versenyt (Fotó: TV2)

Ebben erősek az Ázsia Expressz döntősei

A TV2 kaland-reality döntője összefoglalja mindazt, amiről az elmúlt hetek küzdelme szólt: kitartás, ügyesség, taktika, erő, leleményesség és egy jó adag szerencse. Ez mind kell ahhoz, hogy valaki ott álljon majd az Ázsia Expressz pénteki döntőjében, és egy elképesztő hajszát teljesítve elsőként fusson be Ördög Nórához. 

Ráadásul a még versenyben lévő négy párnak, Bódi Hunornak és Megyernek, curtis" target="_blank">Curtisnek és Barnai Judie-nak, Tallós Ritának és Barbinek Paulának, valamint Fodor Rajmundnak és Ungvári Miklósnak a héten egyedül, társától elválasztva is helyt kell állnia. A hét folyamán két páros is búcsúzik, karnyújtásnyira a döntőtől. A Bors összegyűjtötte, melyik páros miben erős, illetve mi lehet a hátránya a többiekkel szemben.

Ázsia Expressz
Bódi Hunor és Megyer ikrekként érzik egymás rezdülését is (Fotó: TV2)

Bódi tesók

Hunor és Megyer már a műsor legelején tisztázták, nyerni jöttek, nagyon elszántak. 

Előnyeik

  • Ikrekként érzik a másik minden rezdülését és a kisebb viták ellenére folyamatosan támogatják, ösztönzik egymást
  •  Bár a csapat többi tagja folyamatosan hátráltatásokkal nehezítik a fiúk dolgát, a múlt hét óta töretlenül győztesként zárnak egy-egy napot… ők gyűjtötték a legtöbb medált, egyenes ágon jutottak a döntő hétre, ahol az első napot szintén ők zárták a legjobb teljesítménnyel.

Hátrányuk lehet, hogy már mindenkivel volt konfliktusuk a versenyben. 

Curtis Judie Ázsia
Curtis és Judie mindketten élsportolók voltak, a győzni akarás erős bennük / Fotó: TV2

Curtis-Judie

A Széki házaspár tagjai mind a ketten élsportolók voltak, a győzni akarás benne van a vérükben.

Előnyeik

  • A szerelem, Judie sportolói léte elképesztő hittel és energiával tudja magával vinni az olykor teljesen leengedő Curtist is
  • A páros egyetlen vágya volt, hogy eljusson Balira, ennek sikerélménye új erőt adhat nekik
  • Egyikük sem szeret veszíteni.

Hátrányuk lehet Curtis lobbanékonysága, aki már többször kiakadt, káromkodott, eldobta a hátizsákját.

Ázsia Expressz
Tallós Rita lányával, Paulával nagyon szívós párost alkot (Fotó: TV2)

Tallós Rita-Barbinek Paula

A nézők szerint az idei évad legmegosztóbb párosa, sokan kedvelik őket, de nagyon sok negatív kommentet is kapnak. 

Előnyeik

  • Bár az első napokban az egyetlen női párosként sokan könnyítést adtak nekik, hamar kiderült, hogy a mezőny egyik legszívósabb, legerősebb párosa
  • Nem kerülték el őket a konfliktusok, de több hajszáról is győztesen tértek vissza, a legmélyebb helyzetekből tudtak főnixmadárként feltámadni
  • Téthelyzetben kifejezetten fókuszáltak, a 64 éves Tallós Rita igazi pitbull.

Hátrányuk lehet, hogy Paula állandóan túlságosan aggódik édesanyjáért, ami miatt sok köztük a feszültség.

Ázsia Expressz
Fodor Rajmund és Ungvári Miklós eddig tökéletesen menetelnek, talán túl tökéletesen is (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Fodor Rajmund - Ungvári Miklós 

Az biztos, hogy a két olimpikon a mezőny legkiegyensúlyozottabb párosa. 

Előnyeik:

  • Fizikai erejük
  • A két olimpikon szinte nehézségek nélkül jutott át az első 5 hét kihívásain
  • Múlt pénteken hajszáztak először
  • Olimpikonokként tudják, hogy milyen a jó formaidőzítés, erejük és szívósságuk a mezőny fölé emelheti őket.

Náluk, bármennyire kerestünk, nem találtunk olyat, ami hátrányt jelenthet. Talán éppen a tökéletességük lehet az, mert az mindig gyanús...

SZAVAZÁS

Szerinted ki nyeri az Ázsia Expresszt?


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu