Szavazz! Szerinted ki nyeri az Ázsia Expresszt? Összegyűjtöttük, melyik páros, miért nyerhet

Hatodik és egyben legnehezebb hetéhez érkezett a kaland reality hatodik évada. A versenyben lévő négy páros az első naptól kezdve elképesztő kihívásokat teljesítve megélt minden magasságot és mélységet, mire eljutott Balira, az Ázsia Expressz döntőjének színhelyére. Azt, hogy végül ki emelheti magasba a trófeát, egyelőre megjósolni sem lehet, hiszen minden páros másban erős.

Az Ázsia Expressz 2025 négy legjobb párosa Balin fejezi be a versenyt (Fotó: TV2)

Ebben erősek az Ázsia Expressz döntősei

A TV2 kaland-reality döntője összefoglalja mindazt, amiről az elmúlt hetek küzdelme szólt: kitartás, ügyesség, taktika, erő, leleményesség és egy jó adag szerencse. Ez mind kell ahhoz, hogy valaki ott álljon majd az Ázsia Expressz pénteki döntőjében, és egy elképesztő hajszát teljesítve elsőként fusson be Ördög Nórához.

Ráadásul a még versenyben lévő négy párnak, Bódi Hunornak és Megyernek, curtis" target="_blank">Curtisnek és Barnai Judie-nak, Tallós Ritának és Barbinek Paulának, valamint Fodor Rajmundnak és Ungvári Miklósnak a héten egyedül, társától elválasztva is helyt kell állnia. A hét folyamán két páros is búcsúzik, karnyújtásnyira a döntőtől. A Bors összegyűjtötte, melyik páros miben erős, illetve mi lehet a hátránya a többiekkel szemben.

Bódi Hunor és Megyer ikrekként érzik egymás rezdülését is (Fotó: TV2)

Bódi tesók

Hunor és Megyer már a műsor legelején tisztázták, nyerni jöttek, nagyon elszántak.

Előnyeik:

Ikrekként érzik a másik minden rezdülését és a kisebb viták ellenére folyamatosan támogatják, ösztönzik egymást

Bár a csapat többi tagja folyamatosan hátráltatásokkal nehezítik a fiúk dolgát, a múlt hét óta töretlenül győztesként zárnak egy-egy napot… ők gyűjtötték a legtöbb medált, egyenes ágon jutottak a döntő hétre, ahol az első napot szintén ők zárták a legjobb teljesítménnyel.

Hátrányuk lehet, hogy már mindenkivel volt konfliktusuk a versenyben.

Curtis és Judie mindketten élsportolók voltak, a győzni akarás erős bennük / Fotó: TV2

Curtis-Judie

A Széki házaspár tagjai mind a ketten élsportolók voltak, a győzni akarás benne van a vérükben.

Előnyeik:

A szerelem, Judie sportolói léte elképesztő hittel és energiával tudja magával vinni az olykor teljesen leengedő Curtist is

A páros egyetlen vágya volt, hogy eljusson Balira, ennek sikerélménye új erőt adhat nekik

Egyikük sem szeret veszíteni.

Hátrányuk lehet Curtis lobbanékonysága, aki már többször kiakadt, káromkodott, eldobta a hátizsákját.