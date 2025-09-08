Ez az egyszerű szokás segítheti a fogyást alvás közben

Akár 5, akár 23 kilót szeretnél leadni, a fogyás kemény munka, de van egy egyszerű esti szokás, ami sokat segíthet benne.
Ha az egészséged érdekében változtattál már az étkezési szokásaidon, kidobtad az ultra-feldolgozott élelmiszereket a kamrából, vagy megfogadtad, hogy este 8 után már nem eszel, jó úton jársz. De lehet, hogy az igazi áttörést valami sokkal egyszerűbb hozhatja: a korábbi lefekvés.
A Canadian Medical Association Journal egyik cikke szerint a megfelelő alvás segíthet az elhízás kezelésében. Ennek fordítottja is igaz: az alváshiány hozzájárul a súlygyarapodáshoz - írja az AOL.
De hogyan segíti a fogyást az, ha éjszakánként többet alszunk? A szakértők szerint ennek négy fő oka van:
Egy tanulmány kimutatta, hogy azok, akik este későn még esznek, több súlyt szednek fel, mint akik korábban abbahagyják az evést. Az éjszakai nassolók a napi kalóriabevitelük mintegy 15%-át a munkaidő után fogyasztják el. Ez átlagosan 690 kalóriát jelent. Ez már önmagában is komolyan hátráltathatja a kalóriadeficit fenntartását.
Tudjuk, hogy összefüggés van az alvás minősége és a testsúly között. Ennek egyik oka, hogy a nem elegendő alvás megzavarja a cirkadián ritmust és a hormonháztartást.
- magyarázza Sarah Schlichter, a dietetikus.
Az alváshiány például növeli az éhséghormonként ismert ghrelin szintjét, ami fokozott éhségérzethez és túlevéshez vezethet.
A cirkadián ritmus egy belső biológiai óra, ami nagyjából 24 órás ciklusban szabályozza az élő szervezetek élettani és viselkedésbeli folyamatait, például az alvást, az ébrenlétet, a hormontermelést, a testhőmérsékletet és az anyagcserét.
Ashley Koff, a Better Nutrition Program alapítója és regisztrált dietetikus szerint a kielégítő alvás kulcsfontosságú az egészséges anyagcsere fenntartásához. A késő esti evés megzavarja a test természetes pihenő ciklusát, hiszen az emésztőrendszer akkor is dolgozik, amikor már pihennie kellene.
Kutatások igazolták, hogy az alváshiány a következő napon 200–500 kalóriával több bevitt energiához vezethet. Koff szerint ennek oka, hogy a kialvatlan test jelez az agynak: több energiára van szükség, ami megnöveli az étvágyat, és fokozza a vágyat a magas kalóriatartalmú ételek iránt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.