Ez az egyszerű szokás segítheti a fogyást alvás közben

Ez az egyszerű szokás segíthet a fogyásban alvás közben

Ha az egészséged érdekében változtattál már az étkezési szokásaidon, kidobtad az ultra-feldolgozott élelmiszereket a kamrából, vagy megfogadtad, hogy este 8 után már nem eszel, jó úton jársz. De lehet, hogy az igazi áttörést valami sokkal egyszerűbb hozhatja: a korábbi lefekvés.

A Canadian Medical Association Journal egyik cikke szerint a megfelelő alvás segíthet az elhízás kezelésében. Ennek fordítottja is igaz: az alváshiány hozzájárul a súlygyarapodáshoz - írja az AOL.

De hogyan segíti a fogyást az, ha éjszakánként többet alszunk? A szakértők szerint ennek négy fő oka van:

1. A korai lefekvés kevesebb nassoláshoz vezet

Egy tanulmány kimutatta, hogy azok, akik este későn még esznek, több súlyt szednek fel, mint akik korábban abbahagyják az evést. Az éjszakai nassolók a napi kalóriabevitelük mintegy 15%-át a munkaidő után fogyasztják el. Ez átlagosan 690 kalóriát jelent. Ez már önmagában is komolyan hátráltathatja a kalóriadeficit fenntartását.

2. Támogatja a cirkadián ritmust és a hormonális egyensúlyt

Tudjuk, hogy összefüggés van az alvás minősége és a testsúly között. Ennek egyik oka, hogy a nem elegendő alvás megzavarja a cirkadián ritmust és a hormonháztartást.

- magyarázza Sarah Schlichter, a dietetikus.

Az alváshiány például növeli az éhséghormonként ismert ghrelin szintjét, ami fokozott éhségérzethez és túlevéshez vezethet.

A cirkadián ritmus egy belső biológiai óra, ami nagyjából 24 órás ciklusban szabályozza az élő szervezetek élettani és viselkedésbeli folyamatait, például az alvást, az ébrenlétet, a hormontermelést, a testhőmérsékletet és az anyagcserét.

3. Támogatja az egészséges anyagcserét

Ashley Koff, a Better Nutrition Program alapítója és regisztrált dietetikus szerint a kielégítő alvás kulcsfontosságú az egészséges anyagcsere fenntartásához. A késő esti evés megzavarja a test természetes pihenő ciklusát, hiszen az emésztőrendszer akkor is dolgozik, amikor már pihennie kellene.