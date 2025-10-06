Kiss Bodza a Megasztárból: „Senkinek nem mondtam el, hogy kik a szüleim”

Már tavaly tetszett a fiatal lánynak az a gondolat, hogy a TV2 Megasztárban induljon, így Kiss Bodza idén felkészülten és bátran jelentkezett.

Kiss Bodza azt szeretné, ha saját erejéből érné el célját (Fotó: TV2 / hot! magazin)

„Mindenképpen ki akartam próbálni, milyen érzés részt venni ebben a műsorban. Már voltam korábban más tehetségkutatóban, ezért volt némi tapasztalatom. Most pedig körvonalazódnak a saját dalaim is” – kezdte a hot! magazinnak a fiatal tehetség, aki Marics Peti csapatába került. „Nagyon jó élmény volt, szeretek színpadon állni, ezért nagyon vártam már, hogy a mesterek és a közönség előtt énekeljek.”

A fiatal tehetség Marics Peti csapatába került a Megasztárban (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A Megasztár tehetségének édesapja ismert zenész

Kiss Bodza szülei szintén zenével foglalkoznak, ráadásul az édesapja ismert is a zeneiparban. Ám az ő kilétét nem akarta felfedni a műsorban.

Senkinek sem mondtam el, hogy kik a szüleim. Ennek egyszerű az oka: azt szeretném, hogy ne úgy tekintsenek rám, mint valakinek a lányára, mert nem szeretnék az ő hátukon felkapaszkodni.

„Persze nagyon tisztelem és egyáltalán nem szégyellem őket, sőt büszke vagyok rájuk, de nem akartam emiatt előnyhöz jutni. Már kisebb koromban is sok koncertre jártam, mindig körülvett a zene, ők pedig a mai napig jó tanácsokkal látnak el. Mindig számíthatok rájuk, és remélem, ők is büszkék lesznek rám!” - nyilatkozta Bodza.