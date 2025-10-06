Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiss Bodza a Megasztárból: „Senkinek nem mondtam el, hogy kik a szüleim”

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 16:27
Marics Petitehetség
A tizenkilenc éves tehetség nagy reményekkel érkezett a TV2 tehetségkutatójába. Kiss Bodza a Megasztárban egy dolgot azonban nem akart elárulni a családjáról.
Nicole
A szerző cikkei

Már tavaly tetszett a fiatal lánynak az a gondolat, hogy a TV2 Megasztárban induljon, így Kiss Bodza idén felkészülten és bátran jelentkezett.

Megasztár Kiss Bodza azt szeretné, ha saját erejéből érné el célját (Fotó: TV2 / hot! magazin)
Kiss Bodza azt szeretné, ha saját erejéből érné el célját (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Mindenképpen ki akartam próbálni, milyen érzés részt venni ebben a műsorban. Már voltam korábban más tehetségkutatóban, ezért volt némi tapasztalatom. Most pedig körvonalazódnak a saját dalaim is” – kezdte a hot! magazinnak a fiatal tehetség, aki Marics Peti csapatába került. „Nagyon jó élmény volt, szeretek színpadon állni, ezért nagyon vártam már, hogy a mesterek és a közönség előtt énekeljek.

A fiatal tehetség Marics Peti csapatába került (Fotó: TV2 / hot! magazin)
A fiatal tehetség Marics Peti csapatába került a Megasztárban (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A Megasztár tehetségének édesapja ismert zenész

Kiss Bodza szülei szintén zenével foglalkoznak, ráadásul az édesapja ismert is a zeneiparban. Ám az ő kilétét nem akarta felfedni a műsorban.

Senkinek sem mondtam el, hogy kik a szüleim. Ennek egyszerű az oka: azt szeretném, hogy ne úgy tekintsenek rám, mint valakinek a lányára, mert nem szeretnék az ő hátukon felkapaszkodni.

„Persze nagyon tisztelem és egyáltalán nem szégyellem őket, sőt büszke vagyok rájuk, de nem akartam emiatt előnyhöz jutni. Már kisebb koromban is sok koncertre jártam, mindig körülvett a zene, ők pedig a mai napig jó tanácsokkal látnak el. Mindig számíthatok rájuk, és remélem, ők is büszkék lesznek rám!” - nyilatkozta Bodza. 

További izgalmas sztárhírekért keresse a hot! magazin legújabb számát
További izgalmas sztárhírekért keresse a hot! magazin legújabb számát
Fotó: archív / hot! magazin

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu