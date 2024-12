Hegyes Berci máris letérdelt Mihályfi Luca elé, újabb sztárpár szakított

A Házasság első látásra párjai ezen a héten is szolgáltak bőven botránnyal, balhéval, pletykával. De az is kiderült, hogy Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolata továbbra is izgalomban tartja az olvasóinkat, mint ahogy a visszavonult Tóth Andi magánélete is.

Házasság első látásra Orsi rendszeresen kiborítja a nézőket viselkedésével Fotó: TV2

Házasság első látásra Orsi elárulta, tényleg egy párt alkot-e a szakértővel

A szőke szépségről az a pletyka terjedt el, hogy együtt van a műsor egyik szakértőjével, Gaál Viktorral. Házasság első látásra Orsi először nagyon kiakadt, nem is akart erre reagálni, végül mégis megtette.

Én mostanában minden vagyok. Hazug, sz*rkavaró, pszichológus Viktorunk szerelme. Lassan lehetne az a címe a műsornak, hogy Házasság első látásra Orsival, mert már picit olyan, mint az Orsi show.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca szerelmesebbek nem is lehetnének Fotó: Bors

Hegyes Berci máris Mihályfi Luca elé térdelt

Az énekesnő népszerűségén a Dancing with the Stars sokat lendített, a műsor ráadásul még szerelmet is hozott számára. Hegyes Bercivel igen hamar szintet lépett a kapcsolatuk… Mihályfi Luca árulta el, hogy amikor felkérte párját, hogy táncoljon vele a legújabb klipjében, akkor a táncos ledobta magát elé.

Amikor megkérdeztem Bercit, hogy benne lenne-e, ő letérdelt a lábaim elé, és megcsókolgatta a talpaimat, hogy: úristen, Luca, köszönöm, de jó!”

Köllő Babett kitálalt, mit gondol a válásról Fotó: Máté Krisztián

Köllő Babett megszólalt a válásról

A népszerű színésznő 20 éve van együtt a férjével, akiről csak nagyon ritkán szokott beszélni. Most azonban Hajdú Péter műsorában elárulta, ők is szoktak veszekedni. Volt, hogy semmi nem indokolta ezeket a vitákat, egyszerűen csak a másik agyára megy az ember egy hosszú kapcsolat során.

Van az az út, hogy na most azonnal elváltok, vagy valamit kezdtek az életetekkel. Elkezdtük nézegetni a lakásokat, hogy hogyan oldhatjuk meg, hogy én külön költözzek.

Újabb sztárpár ment szét

Egyre több jel utal arra, hogy a brit énekesnő, Lily Allen és a Stranger Things sztárja, David Harbour házassága válságban van. Az, hogy Lily Allen regisztrált a társkereső Raya alkalmazásra, és hogy nem viseli a jegygyűrűjét, arra engednek következtetni, hogy komoly fordulat állhatott be a kapcsolatukban. Gyorsan elterjedt, hogy a színésznő lebukott a regisztrálással, de Allen és Harbour nem kommentálták hivatalosan a szakításról szóló pletykákat.