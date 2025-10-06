Európa legjobb egyetemein tanul Kincsvadászok kereskedőjének lánya: „Nem mi finanszírozzuk”

A Kincsvadászok kereskedője, Fertőszögi Péter számára sokkal inkább egy hobbi, mint komoly munka a műsor, hiszen mellette igazán sikeres a műkereskedelemben. Az ambícióit pedig úgy tűnik gyermekei is örökölték. Fertőszögi Péter lánya, Zsófi ráadásul az édesapjáéhoz nagyon hasonló területen tanul.
Fertőszögi Péter családja nagyon sokszínű, de kétségtelen, hogy a művészet szeretete a gyerekeit is megfertőzte, különösen a lányát, akit épp a napokban mutatott meg először a nagyközönségnek.
Három gyermekünk van, két fiunk és Zsófi lányunk, és közülük mindig is ő állt a legközelebb a művészetekhez. Az, hogy őt ez érdekli, valahol mindig is, gyerekkorától kezdve adott dolog volt, ráadásul tehetséges is benne, hiszen szépen fest, kiválóan táncol, azt gondolom, hogy színpadra termett
– mesélte a Mokkában.
„A másik része viszont, hogy mindig jó volt matematikából és a reál tárgyakból is, szóval ahogy alakult a pályája, nagyon racionálisan úgy döntött, hogy szeretne két lábbal a földön járni, és egy közgazdasági egyetemet választott, de a művészeti vonal is megmaradt, és így szerzett egy művészetekkel kapcsolatos közgazdasági diplomát most a rotterdami egyetemen mesterfokon” – tette hozzá.
A fiatal lány sikereire természetesen nagyon büszkék szülei, különösen amiatt, hogy nem az ő anyagi segítségükre támaszkodva építi az életét.
„Mindezek mellett ebben az évben párhuzamosan tanul Milánóban és Barcelonában is marketing és menedzsment szakon. Tehát ő szeretne úgy élni, hogy a művészet közelében legyen, de mindezt úgy, hogy ez üzletileg is megállja a helyét. Ez egy egészen sajátos gondolkodás, de szeretném, ha a művészet áthatná az életét, mert az a lételeme” – mesélte a művészeti igazgató.
Ő az a magyar fiatal, aki nem azért ment külföldre tanulni, mert ott minden jobb, hanem ő belőtte, hogy Európa 10 legjobb egyetemére szeretne járni, és ezek ott vannak. Egyszerűen a képességei erre predesztinálták, és szeretett volna minél magasabb képzettséget szerezni, és hozzáteszem, hogy mindezt önerőből, tehát nem mi finanszírozzuk, hanem ösztöndíjas minden egyetemen
– mondta.
Bár a kereskedő sokszor tűnhet szigorúnak a műsorban, a hétköznapokban ő is csak egy egyszerű édesapa, aki azt szeretné, hogy gyermekei boldogok legyen.
„Az pedig, hogy mi lesz Zsófi útja, szerintem attól függ, hogy milyen munkát és hol kap. Ha van Magyarországon olyan munka, amely a képességeinek megfelelő, akkor meggyőződésem, hogy el fogja fogadni. De nyilván az is biztos közrejátszik majd, hogy ki lesz a párja. Bár mi a feleségemmel azt szoktuk mondani, hogy legalább Európában maradjon, mert az viszonylag közel van” – vallotta be.
Persze, mindhárman teljesen szabad kezet kaptak, azt csinálhatják, amit szeretnének, de az fontos szempont volt, hogy azt viszont akkor tisztességesen, és szívvel lélekkel végezzék
– zárta a beszélgetést.
