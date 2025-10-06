Európa legjobb egyetemein tanul Kincsvadászok kereskedőjének lánya: „Nem mi finanszírozzuk”

A Kincsvadászok kereskedője, Fertőszögi Péter számára sokkal inkább egy hobbi, mint komoly munka a műsor, hiszen mellette igazán sikeres a műkereskedelemben. Az ambícióit pedig úgy tűnik gyermekei is örökölték. Fertőszögi Péter lánya, Zsófi ráadásul az édesapjáéhoz nagyon hasonló területen tanul.

Fertőszögi Péter gyermeke, Zsófi nem a szülei finanszírozásával érte el a sikereit (Fotó: TV2)

Fertőszögi Péter családja nagyon sokszínű, de kétségtelen, hogy a művészet szeretete a gyerekeit is megfertőzte, különösen a lányát, akit épp a napokban mutatott meg először a nagyközönségnek.

Három gyermekünk van, két fiunk és Zsófi lányunk, és közülük mindig is ő állt a legközelebb a művészetekhez. Az, hogy őt ez érdekli, valahol mindig is, gyerekkorától kezdve adott dolog volt, ráadásul tehetséges is benne, hiszen szépen fest, kiválóan táncol, azt gondolom, hogy színpadra termett

– mesélte a Mokkában.

„A másik része viszont, hogy mindig jó volt matematikából és a reál tárgyakból is, szóval ahogy alakult a pályája, nagyon racionálisan úgy döntött, hogy szeretne két lábbal a földön járni, és egy közgazdasági egyetemet választott, de a művészeti vonal is megmaradt, és így szerzett egy művészetekkel kapcsolatos közgazdasági diplomát most a rotterdami egyetemen mesterfokon” – tette hozzá.

Fertőszögi Péter felesége is egyetért abban, hogy a gyermekeik maguk dönthessenek a jövőjükről (Fotó: Facebook)

A Kincsvadászok szakértőjének lánya minden sikerét egyedül érte el

A fiatal lány sikereire természetesen nagyon büszkék szülei, különösen amiatt, hogy nem az ő anyagi segítségükre támaszkodva építi az életét.

„Mindezek mellett ebben az évben párhuzamosan tanul Milánóban és Barcelonában is marketing és menedzsment szakon. Tehát ő szeretne úgy élni, hogy a művészet közelében legyen, de mindezt úgy, hogy ez üzletileg is megállja a helyét. Ez egy egészen sajátos gondolkodás, de szeretném, ha a művészet áthatná az életét, mert az a lételeme” – mesélte a művészeti igazgató.

Ő az a magyar fiatal, aki nem azért ment külföldre tanulni, mert ott minden jobb, hanem ő belőtte, hogy Európa 10 legjobb egyetemére szeretne járni, és ezek ott vannak. Egyszerűen a képességei erre predesztinálták, és szeretett volna minél magasabb képzettséget szerezni, és hozzáteszem, hogy mindezt önerőből, tehát nem mi finanszírozzuk, hanem ösztöndíjas minden egyetemen

– mondta.