A Házasság első látásra sztárja bevallotta: "Szétváltak az útjaink..."

A Házasság első látásra egykori szereplője, Dr. Gaál Zoltán megrendítően őszintén beszélt a párkapcsolatairól, a karrierjéről és az őt ért lelki megpróbáltatásokról a lapunk kedvéért. A fogorvos szerint sokan félreértik a szándékait, pedig – mint mondja – ő valóban a hosszú távú kapcsolatot keresi, nem pedig a felszínes kalandokat.
„Ideje tiszta vizet öntenem a pohárba. Tény, hogy aktívan ismerkedem, de nem csajozom, van különbség a kettő között” – nyilatkozta a Borsnak Zoli, aki szerint minden kapcsolata ígéretesen indul, de körülbelül másfél hónap után jönnek a problémák. Bár a közelmúltban egy komolyabb kapcsolatban még a közös gyerek gondolata is felmerült, végül az is zátonyra futott:
Néha már magamba kezdem el keresni a hibát, hogy mi lehet a gond, mert biztosan velem is van baj
– fogalmazott őszintén az édesapa.
Zoli ugyanakkor arra büszke, hogy minden viszonyát békésen, tisztelettel zárta le. Azt is elismeri, hogy az utóbbi időben rengeteg külső tényező nehezítette az életét: „A munkahelyemen is rengeteg probléma volt, korábbi partneremmel szétváltak az útjaink, emiatt új rendelőt csinálok. Az exemmel való folyamatos háborúzás, a gyerekláthatás körül pedig elveszi az energiát és a fókuszt”– vallotta be.
A Házasság első látásra sztárja mostanra belátta, hogy amíg ezek a dolgok nincsenek rendben, addig komoly kapcsolatba sem tud belevágni: „Rendbe kell tennem ezeket a dolgokat, mert nincs energiám egy kapcsolatra. Az, hogy együtt ülünk és bámuljuk a tévét, az nem minőségi idő” – szögezte le.
A közelmúltban a magánéleti nehézségek mellé egy újabb veszteség is társult: elpusztult a macskája, ami – elmondása szerint – nagyon megviselte lelkileg. „Jönnek a nehezítő tényezők, aztán majd csak kikerülök a hullámvölgyből” – mondta reménykedvea TV2 sztárja.
A feszültségek nemcsak a magánéletében, hanem praxisában is éreztették hatásukat. A Balogh Tamásnéval folytatott hosszú konfliktus is kimerítette, bár végül sikerült rendezniük a viszonyt. Ráadásul azóta új partnert is talált a fogászati vállalkozásához, akivel – saját bevallása szerint – remekül kijönnek, és új lendületet adott neki a közös munka.
A fogorvos tehát most új rendelője építésén dolgozik, és miközben próbálja maga mögött hagyni a múlt sérelmeit, egy dolgot biztosan megtanult: az őszinteség és az önismeret nélkül nincs tartós kapcsolat. Ahogy ő fogalmaz: „Nem akarok több játszmát, csak nyugalmat és valódi kötődést.”
