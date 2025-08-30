Isteni tízórai receptek iskolakezdéshez – ezeket csomagold a gyerkőcnek

A tízórai kulcsfontosságú a gyerekek étrendjében, hiszen fontos, hogy az ebédig is tápanyagban gazdag ételt fogyasszon, hogy jobban fogjanak az agytekervények. A csomagolásnál azonban sokszor elbizonytalanodunk: mégis mit pakoljunk be tízórainak, hogy biztosan megegye a lurkó, laktató legyen és ízletes? Ebben segítenek a változatos és egyszerűen elkészíthető tízórai ötletek iskolába, amelyek között mindenki talál kedvére valót. Összegyűjtöttük a legjobb tízórai ötleteket az iskolakezdéshez.

Isteni tízórai ötletek iskolába, amik után egy morzsa sem marad.

Fotó: Elvira Kashapova

Ezek a legfinomabb tízórai ötletek iskolába, melyek egyszerűek és laktatóak

Szalámis szendvics almával? Ha te is unod ezt a kombót, akkor ideje, hogy beújítsd a gyereked tízóraiát. Mutatjuk is a legjobb recepteket hozzá. Ezekkel garantáltan egyszerűbb lesz az iskolakezdés.

Csirkehúsos-zöldséges tortilla

HOZZÁVALÓK (2 DARABHOZ):

1 csirkemellfilé

só

bors

olívaolaj

3 ek. bolti salsaszósz

2 tortillalap (ízlés szerint, pl. kukoricás, spenótos)

1 sárgarépa

fejessaláta-levelek

ELKÉSZÍTÉS:

A csirkemellfilét mossuk meg, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd egy kevés olívaolajon, néhány perc alatt mindkét oldalát süssük szép pirosra. Helyezzük vágódeszkára, vágjuk apró falatokra, majd forgassuk össze a salsával, és tegyük félre néhány órára hűlni. A megtisztított sárgarépát zöldséghámozóval hosszában vágjuk fel hajszálvékony szeletekre. Az egyik tortillalapot melegítsük át száraz serpenyőben. Fektessünk a lapra 1-2 darab megmosott, szárazra törölt salátalevelet, néhány sárgarépaszeletet, és halmozzunk a közepére 2-3 evőkanál szószos húst. Tekerjük fel, középen vágjuk félbe. Készítsük el ugyanígy a másik tortillát is. Összehajtogatott sütőpapírral tudjuk rögzíteni, hogy evéskor nehogy szét essen.

30 perc - 1 adag: 445 kcal

A gyerkőcöd odalesz a finom és tápláló tízóraiért.

Fotó: Profimedia

Sütés nélküli müzliszelet

HOZZÁVALÓK (15 DARAB KAKAÓSHOZ, 40 DARAB QUINOÁSHOZ):

A KAKAÓSHOZ:

200 g friss vagy aszalt datolya

200 g zabpehely

60 g kókuszreszelék

40 g dióbél

2 ek. kókuszzsír

4 ek. keserű kakaópor

A QUINOÁSHOZ:

100 g quinoa

100 g hántolt mandula

420 g zabpehely

100 g mazsola

100 g aszalt sárgabarack

100 g lenmag

30 g puffasztott rizs

250 ml méz

100 g kókuszzsír

1 tk. őrölt fahéj

ELKÉSZÍTÉS:

A kakaós változathoz daráljuk le a datolyát és a zabpelyhet, majd adjuk hozzá a kókuszreszeléket, ledarált diót, kókuszzsírt, kakaóport, és dolgozzuk egységes masszává. Öntsük át egy sütőpapírra, fedjük le egy másikkal, és nyújtsuk ki a masszát 1-1,5 cm vastag lappá. Tegyük be a hűtőszekrénybe legalább 3 órára, majd húzzuk le róla a felső papírt, és szeleteljük fel. A quinoás változathoz főzzük meg a quinoát a csomagolásán olvasható utasítás szerint. Hagyjuk teljesen kihűlni. Serpenyőben pirítsuk meg a felaprított mandulát és a zabpelyhet. A mazsolát és a sárgabarackot aprítóban daráljuk darabosra, majd adjuk a lepirított alapanyagokhoz a lenmag felével, a puffasztott rizzsel, a mézzel, a kókuszzsírral, a fahéjjal. Dolgozzuk össze. Az elkészített quinoás masszát igyekezzünk egyenletesen belenyomkodni a magasabb falú, sütőpapírral bélelt sütő edény be, és szórjuk meg a tetejét a maradék lenmaggal. Legalább 3 órára tegyük a hűtőszekrénybe. Ha letelt az idő, borítsuk ki a formából, és húzzuk le róla a sütőpapírt. Szeleteljük fel.

