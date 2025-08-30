Isteni tízórai receptek iskolakezdéshez – ezeket csomagold a gyerkőcnek

Akkor is kényeztesd ízletes falatokkal a gyerekedet, ha napközben éppen nincs melletted! A legjobb tízórai ötletek iskolába most egy helyen várnak, hogy a tízórais doboza biztosan üresen térjen haza az iskolából. Ezekkel a receptekkel az iskolakezdés is könnyű lesz.
Vágólapra másolva!
A tízórai kulcsfontosságú a gyerekek étrendjében, hiszen fontos, hogy az ebédig is tápanyagban gazdag ételt fogyasszon, hogy jobban fogjanak az agytekervények. A csomagolásnál azonban sokszor elbizonytalanodunk: mégis mit pakoljunk be tízórainak, hogy biztosan megegye a lurkó, laktató legyen és ízletes? Ebben segítenek a változatos és egyszerűen elkészíthető tízórai ötletek iskolába, amelyek között mindenki talál kedvére valót. Összegyűjtöttük a legjobb tízórai ötleteket az iskolakezdéshez.
Ezek a legfinomabb tízórai ötletek iskolába, melyek egyszerűek és laktatóak
Szalámis szendvics almával? Ha te is unod ezt a kombót, akkor ideje, hogy beújítsd a gyereked tízóraiát. Mutatjuk is a legjobb recepteket hozzá. Ezekkel garantáltan egyszerűbb lesz az iskolakezdés.
Csirkehúsos-zöldséges tortilla
HOZZÁVALÓK (2 DARABHOZ):
1 csirkemellfilé
só
bors
olívaolaj
3 ek. bolti salsaszósz
2 tortillalap (ízlés szerint, pl. kukoricás, spenótos)
1 sárgarépa
fejessaláta-levelek
ELKÉSZÍTÉS:
A csirkemellfilét mossuk meg, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd egy kevés olívaolajon, néhány perc alatt mindkét oldalát süssük szép pirosra.
Helyezzük vágódeszkára, vágjuk apró falatokra, majd forgassuk össze a salsával, és tegyük félre néhány órára hűlni.
A megtisztított sárgarépát zöldséghámozóval hosszában vágjuk fel hajszálvékony szeletekre.
Az egyik tortillalapot melegítsük át száraz serpenyőben. Fektessünk a lapra 1-2 darab megmosott, szárazra törölt salátalevelet, néhány sárgarépaszeletet, és halmozzunk a közepére 2-3 evőkanál szószos húst. Tekerjük fel, középen vágjuk félbe. Készítsük el ugyanígy a másik tortillát is.
Összehajtogatott sütőpapírral tudjuk rögzíteni, hogy evéskor nehogy szét essen.
30 perc - 1 adag: 445 kcal
Sütés nélküli müzliszelet
HOZZÁVALÓK (15 DARAB KAKAÓSHOZ, 40 DARAB QUINOÁSHOZ): A KAKAÓSHOZ:
200 g friss vagy aszalt datolya
200 g zabpehely
60 g kókuszreszelék
40 g dióbél
2 ek. kókuszzsír
4 ek. keserű kakaópor
A QUINOÁSHOZ:
100 g quinoa
100 g hántolt mandula
420 g zabpehely
100 g mazsola
100 g aszalt sárgabarack
100 g lenmag
30 g puffasztott rizs
250 ml méz
100 g kókuszzsír
1 tk. őrölt fahéj
ELKÉSZÍTÉS:
A kakaós változathoz daráljuk le a datolyát és a zabpelyhet, majd adjuk hozzá a kókuszreszeléket, ledarált diót, kókuszzsírt, kakaóport, és dolgozzuk egységes masszává.
Öntsük át egy sütőpapírra, fedjük le egy másikkal, és nyújtsuk ki a masszát 1-1,5 cm vastag lappá. Tegyük be a hűtőszekrénybe legalább 3 órára, majd húzzuk le róla a felső papírt, és szeleteljük fel.
A quinoás változathoz főzzük meg a quinoát a csomagolásán olvasható utasítás szerint. Hagyjuk teljesen kihűlni.
Serpenyőben pirítsuk meg a felaprított mandulát és a zabpelyhet. A mazsolát és a sárgabarackot aprítóban daráljuk darabosra, majd adjuk a lepirított alapanyagokhoz a lenmag felével, a puffasztott rizzsel, a mézzel, a kókuszzsírral, a fahéjjal. Dolgozzuk össze.
Az elkészített quinoás masszát igyekezzünk egyenletesen belenyomkodni a magasabb falú, sütőpapírral bélelt sütő edény be, és szórjuk meg a tetejét a maradék lenmaggal.
Legalább 3 órára tegyük a hűtőszekrénybe. Ha letelt az idő, borítsuk ki a formából, és húzzuk le róla a sütőpapírt. Szeleteljük fel.
40 perc + hűtés - 1 db: 240 kcal
Mogyorókrémes keksz
HOZZÁVALÓK (20 DARABHOZ):
120 g puha vaj
40 g porcukor
1 tasak vaníliás cukor
1 csipet só
220 g liszt + a nyújtáshoz
30 g étkezési keményítő
1 tk. Sütőpor
3 tojássárgája
mogyorókrém az összeállításhoz
porcukor a tetejére
ELKÉSZÍTÉS:
Verjük habosra a puha vajat a kétféle cukorral és a sóval.
Szitáljuk össze a lisztet, a keményítőt és a sütőport, majd kisebb adagonként keverjük a vajas masszához. Végül egyesével dolgozzuk bele a tojássárgájákat is.
Gyúrjuk egynemű tésztává, majd folpackba csomagolva tegyük be a hűtő szekrénybe 30 percre. 4. Enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki vékonyra a tésztát, és vágjunk ki belőle 40 darab 4-5 cm átmérőjű korongot. Ha szeretnénk játékosabb kekszeket készíteni, és vannak hozzá megfelelő eszközeink, akkor a korongok fele, a teteje, készülhet más kiszúróval is.
Helyezzük a tésztákat sütőpapírral kibélelt tepsibe, és süssük a 150 fokra előmelegített sütőben addig, amíg éppen csak színt nem kapnak, azaz nagyjából 10 percig.
A sütőből kivéve hagyjuk őket teljesen kihűlni, azután kettesével tapasszuk össze mogyorókrémmel.
Ízlés szerint porcukorral is megszórhatjuk a kekszeket.
60 perc + hűtés - 1 db: 279 kcal
Kelt pizzacsiga
HOZZÁVALÓK (20 DARABHOZ): A TÉSZTÁHOZ:
21 g friss élesztő
500 g liszt + a nyújtáshoz
1 tk. Kristálycukor
3 ek. olívaolaj + a formához
1 tk. Só
A TÖLTELÉKHEZ:
1 ek. sűrített paradicsom
250 g passzírozott paradicsom
2 tk. szárított oregánó
só
1 fej vöröshagyma
olívaolaj
1 kápia paprika
200 g szeletelt bacon
200 g reszelt mozzarella
ELKÉSZÍTÉS:
A tésztához futtassuk fel az élesztőt kevés langyos vízben, majd keverjük össze a liszttel, a cukorral, az olívaolajjal és a sóval.
Lassan adagolva adjunk hozzá körülbelül 200 ml langyos vizet. Dagasszuk egynemű tésztává, majd letakarva, meleg helyen kelesszük egy órán át.
A töltelékhez keverjük össze az oregánót a kétféle paradicsommal, majd sózzuk meg.
A megtisztított, felaprított vöröshagymát serpenyőben futtassuk meg némi olajon, adjuk hozzá a kicsumázott, felaprított kápia paprikát is, majd pirítsuk le.
A megkelt tésztát enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki körülbelül 1 cm vastag téglalappá. Kenjük meg a paradicsomos szósszal, osszuk el rajta a hagymás paprikát, majd fektessük rá a baconszeleteket. Végül szórjuk meg a tetejét reszelt mozzarellával.
A hosszabb oldalánál fogva tekerjük fel, majd vágjuk fel 2-3 cm vastag szeletekre. Rakjuk a csigákat a kiolajozott muffin tepsi mélyedéseibe, kenjük meg olívaolajjal, és toljuk be a 200 fokos sütőbe 20 percre.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.