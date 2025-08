Így még biztosan nem etted az avokádót – Egészséges, diétás és hihetetlenül finom

A sült avokádó egészen biztos, hogy levesz a lábadról, még akkor is, ha eddig nem voltál rajongója ennek a gyümölcsnek. Igen, az avokádó gyümölcs, még akkor is, ha felhasználást tekintve zöldségként kezeled, mint ahogy mindenki más is. Ez a fogás percek alatt elkészül, ráadásul bátran megkínálhatod vele a vegán vagy gluténérzékeny barátaidat is.

Fotó: Sergii Koval / Shutterstock

Sült avokádó, ahogyan még nem kóstoltad

A sült avokádó nem fog csalódást okozni. Ha szereted az avokádót, de már kicsit unod a guacamole-t, vagy azt, hogy a salátába beledobálod, akkor ezt a receptet mindenképpen próbáld ki! Ha pedig eddig nem voltál oda érte, mostantól biztos, hogy imádni fogod! Egészen új szintre emeli az avokádóról alkotott véleményedet, ráadásul egy egészséges fogást dobhatsz össze percek alatt.

Hozzávalók 2-3 adaghoz:

2-3 evőkanál csicseriborsóliszt

1 mokkáskanál só

1 teáskanál fokhagymapor

egy kevés frissen őrölt fekete bors

fél csésze zabpehely

2-3 evőkanál növényi tej

2-3 keményebb, de érett avokádó

olívaolaj spray

1 citrom

Így készítsd:

Melegítse elő a sütőt 220 °C-ra. Spriccelj sütőpapírra olajat, vagy kend el egy ecsettel

A zabpelyhet turmixgépben őröld durvább állagúra

Vágd félbe az avokádókat, távolítsd el a magokat, majd vágd hasábokra és szedd le a héját

Fűszerezd meg az avokádó hasábokat a sóval, borssal és fokhagymaporral

Egy tálba öntsd a növényi tejet, egy másikba a csicseriborsólisztet, a harmadikba pedig a durvára őrölt zabpelyhet.

Hempergesd meg az avokádószeleteket a csicseriborsólisztben, majd a tejben, végül a zabpehelyben és tedd őket a tepsire.

Amikor az összes avokádó be van bundázva, mehet az előmelegített 190 fokos sütőbe, és süsd aranybarnára 15-18 percig.

Vedd ki a sütőből, tálald és facsarj rá pár csepp citromot, mert az fantasztikusan kihozza az avokádó ízét.

Bors tipp: Készíts hozzá mártogatóst! Ehhez keverj össze vegán tejfölt egy kevés fokhagymával, sóval, borssal és pár csepp citromlével.

Miért érdemes avokádót enned?

Mert az avokádó egészséges, tele van olyan tápanyagokkal, amelyekre nagy szüksége van a szervezetednek:

rost - jó az emésztésnek

- jó az emésztésnek magnézium - segít számos testfolyamatban

- segít számos testfolyamatban kálium - többek között a vérnyomás csökkentésében játszik szerepet

- többek között a vérnyomás csökkentésében játszik szerepet egészséges zsírsavakat tartalmaz, amelyek jót tesznek a szívnek, segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, leküzdeni az életkorral összefüggő látásproblémákat és elősegítik más fontos tápanyagok felszívódását.

Ha szeretnél kipróbálni egy másik fantasztikus sült avokádó receptet, nézd meg a videót!