Nincs több kifogás – Ez az őszi különlegesség felveszi a harcot a makacs hasi zsírral

Sokan extrémen rádiétáztak a nyárra vagy az egyhetes vakációjukra, hogy a strandon és a képeken jól mutassanak, de az a forma mára a múlté. Hiszen ki tudna ellenállni az őszi ízek kavalkádjának kezdve a sütőtökös lattétól egészen a porcukorral meghintett almás pitéig, amit, ha szerencsés vagy, még a nagyi süt. Természetesen mi is tudjuk, hogy ez egy olyan időszak, amikor rendkívül gyorsan és alattomosan kúszhatnak fel ránk a plusz kilók, ezért hoztunk egy olyan őszi különlegességet, amit megszabadíthat a hasi zsírtól.
Sajnos ősszel sok tényező szerepet játszik abban, hogy nehezebben megy a diéta vagy súlyunk megtartása. Mint ahogyan már említettük, az ínycsiklandó szezonális ételeknek könnyedén elcsábulhatunk, de ez nem minden. Az őszi hőmérséklet-csökkenéssel együtt ugyanis lelassulhat az anyagcserénk, mivel szervezetünk raktározó üzemmódba kapcsol. Emellett a korai sötétedés hangulatunkat is befolyásolja és az emelkedett stressz-szint pedig érzelmi evéshez vezethet. Ezért nézzük, mi az az őszi kuriózum, ami csodákat tehet és felveheti a harcot a hasi zsírral.
Dr. Eric Berg DC egy olyan italt osztott meg, ami mellett nem kell lemondanod a szezon finomságairól vagy bármit is kiiktatnod az étrendedből, ugyanis anélkül is segíthet a hasi zsír eltüntetésében. De nem is kerülgetjük tovább a forró kását, nem másról van szó, mint az almaecetről, melynek pozitív hatásáról a szakértő egy YouTube-videóban beszélt.
Az orvos arra hívta fel a figyelmet, hogy az almaecet fogyasztásával nagyon egyszerűen és természetes módon tüntetheted el a hasi zsírt, ami emellett javítja az emésztést és serkenti az anyagcserét is.
Keverj össze két evőkanálnyi almaecetet egy pohár vízzel és ebből igyál meg naponta hármat
– magyarázta Dr. Berg, aki szerint az ital nemcsak zsírbontásban hatékony, hanem az inzulinrezisztencia kockázatának csökkentésében is.
Számos korábbi tanulmány kimutatta az almaecet fogyásban betöltött szerepét, ami hozzájárul a jóllakottság érzéséhez. Emellett egy 2024-es kutatás azt találta, hogy az almaecet fogyasztása összefüggésben állt többek között a csökkent testsúllyal, testzsírszázalékkal, derék- és csípőkerülettel, valamint a testtömegindexszel.
