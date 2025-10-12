Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"A nigériai szerelmem az első találkozásunkkor teherbe ejtett"

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 08:15
szerelemvárandós
Három éve élnek boldog párkapcsolatban, és már egy gyermekük is született. A különleges szerelem az internet népét is megmozgatta: sokan nem tartják jó ötletnek a pár kapcsolatát.

Különleges szerelem alakult ki egy német nő és egy nigériai férfi között, akik két héttel első találkozásuk után már gyermekáldás elé néztek. A kettejük kapcsolatáról szóló videó szinte viharként terjed az interneten: akadnak támogatóik, de ellenkezőik is.

különleges szerelem
A német nő és a nigériai férfi az első pillanatban tudták, különleges szerelem az övék. Sarah az első találkozás, az első együttlét után teherbe esett Fotó: Love Don't Judge  YouTube

Különleges szerelem: már az első találkozásuk alkalmával együtt voltak

Egy német nő és nigériai párja szembeszállt a kétkedőkkel, akik szerint kapcsolatuk nem fogja kiállni az idő próbáját. Sarah, Németországból, és Cyprian, Nigériából, immár három éve vannak együtt – ám történetük kezdete annyira rendhagyó, hogy sokan nem hittek bennük. A pár a Love Don’t Judge című műsorban mesélte el, hogyan ismerkedtek meg. Cyprian egy közösségi oldalon látta meg Sarah videóját, amelyben a lány lovagolt. „Rögtön tudtam, hogy ő az igazi” – mondta Cyprian, aki ezután üzenetet írt neki. Először csak barátként beszélgettek, de amikor Sarah szakított az akkori párjával, a kapcsolatuk elmélyült olvasható a The Sun cikkében.

Nem sokkal később Sarah – aki sosem járt korábban Afrikában – hirtelen elhatározta, hogy elutazik a Benini Köztársaságba, hogy személyesen is találkozzanak. „Senkinek sem szóltam, hová megyek, mert tudtam, hogy mindenki le akarna beszélni róla – mondván, veszélyes” – idézte fel. A találkozás azonnal sorsszerűnek tűnt. 

Már az első napon együtt voltunk. Nem is kellett kimondanunk, hogy járunk 

– mesélte Sarah. 

különleges szerelem
Sokan azt gondolják Cyprianról, hogy csak kihasználja a fiatal nőt Fotó: Love Don't Judge YouTube

Két héttel azután, hogy hazatért Németországba, megtudta, hogy terhes. Bár a baba nem volt tervezett, mindketten úgy döntöttek, együtt maradnak. Amikor Sarah megszülte gyermeküket, Cyprian még nem kaphatott vízumot, így csak FaceTime-on keresztül nézhette végig a szülést. Négy hónappal később végre személyesen is találkozhatott a kisbabával – és ez mindössze a második alkalom volt, hogy Sarah-t is élőben látta.

A nehézségek ellenére a pár ma együtt él Németországban, és közösségi oldalakon osztják meg életüket. A videójuk vírusként terjedt, de a boldog képek ellenére rengeteg bántó kommentet kaptak: „Két éven belül egyedülálló anya lesz”, „Csak a német útlevele miatt van vele”, „Ne bízz afrikai férfiban” – idézte fel Cyprian a kritikákat. Ő azonban csak ennyit üzent:

Akik ítélkeznek, azoknak azt kívánom, találjanak gyógyulást!

Sokan viszont megvédték a párt. Egy kommentelő így írt: „Gyönyörű pár, akik együtt építik az életüket.” Mások hozzátették: „Ha boldogok, az a lényeg.”

Sarah és Cyprian története inspiráció sokak számára – bizonyítva, hogy az igaz szerelem néha a legváratlanabb helyről érkezik.

 

