Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárban Sztár All Stars: neki kellett távoznia a stúdióból

TV2
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 23:13
Sztárban Sztár All Starskieső
Nem volt kegyelem, ezen a héten is döntöttek a nézők. Ez az énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars hatodik adásából.
K. C.
A szerző cikkei

Ahogy az lenni szokott, ezúttal sem juthatott tovább mindenki a Sztárban Sztár All Stars következő adásába. Ezúttal is minden énekes felkészült volt és ahogy kiéleződik a verseny a TV2 stúdiójában, egyre nehezebb a döntés, de sajnos a választás pillanata elkerülhetetlen volt.

Sztárban Sztár All Stars
Ez az énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars eheti műsorából / Fotó: Bors

Már abból is látszik, hogy a legjobbak maradtak a versenyben, hogy a zsűri egyre gyakrabban tapsol állva egy-egy produkciót követően. Minden produkció végén kifejtette véleményét a zsűri és szoros pontozásra is sor került, de a végső döntést a nézőknek kellett meghozni. A Borsnak egyébként több exkluzív anyagot is sikerült készítenie. Szandival és férjével, valamint Freddie is megszólalt a stúdióban lévő kollégánknak. 

Így alakult a zsűri listája a hatodik élőshowban: 

  • Horváth Tamás 11 pont
  • Mészáros Árpád Zsolt 11
  • Péterffy Lili Lelle 11
  • Szandi 11
  • Veréb Tamás 11
  • Vavra Bence 6 
  • Dér Heni 5
  • Freddie 4
  • Nótáry Mary 4
  • Vastag Csaba 4
  • Vasváry André 1

A nap győztese a nézői szavazatok alapján Horváth Tamás volt. Az összesítés alapján két versenyző veszélyzónába került: a nézőknek  Vásáry André és Vastag Csaba között kellett választaniuk az utolsó szavazókörben.

Döntöttek a Sztárban Sztár All Stars kiesőjéről

Nagyon nehéz pillanat szemtanúi lehettünk, de végül kiderült: a nézők szavazatai alapján Vásáry André számára a verseny véget ért!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu