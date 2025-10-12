Sztárban Sztár All Stars: neki kellett távoznia a stúdióból

Ahogy az lenni szokott, ezúttal sem juthatott tovább mindenki a Sztárban Sztár All Stars következő adásába. Ezúttal is minden énekes felkészült volt és ahogy kiéleződik a verseny a TV2 stúdiójában, egyre nehezebb a döntés, de sajnos a választás pillanata elkerülhetetlen volt.
Már abból is látszik, hogy a legjobbak maradtak a versenyben, hogy a zsűri egyre gyakrabban tapsol állva egy-egy produkciót követően. Minden produkció végén kifejtette véleményét a zsűri és szoros pontozásra is sor került, de a végső döntést a nézőknek kellett meghozni. A Borsnak egyébként több exkluzív anyagot is sikerült készítenie. Szandival és férjével, valamint Freddie is megszólalt a stúdióban lévő kollégánknak.
Így alakult a zsűri listája a hatodik élőshowban:
A nap győztese a nézői szavazatok alapján Horváth Tamás volt. Az összesítés alapján két versenyző veszélyzónába került: a nézőknek Vásáry André és Vastag Csaba között kellett választaniuk az utolsó szavazókörben.
Nagyon nehéz pillanat szemtanúi lehettünk, de végül kiderült: a nézők szavazatai alapján Vásáry André számára a verseny véget ért!
