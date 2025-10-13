Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Elfogytak a szavak" - Tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színésznő

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 06:55
gyászszínésznő
Hajdu Lotti hosszú betegség után hunyt el.

Szomorú hír érkezett, ugyanis a Roxínház bejelentette, hogy tragikusan fiatalon, hosszan tartó betegség után elhunyt fiatal színésznő, Hajdu Lotti, aki mindössze 10. osztályos gimnazista volt Kaposváron – a Metropol írja, hogy több előadásban is szerepelt, például A Pál utcai fiúk musicalben is láthatta őt a közönség.

Illusztráció / Fotó: Freepik

Elfogytak a szavak......

Drága Lotti! 

Tudjuk, most mosolyognak az angyalok, mert egy TÜNDÉR érkezett közéjük. Ők, most odafent a mennyországban már biztos megkértek, hogy ha úgy adódik, segítsd nekik megvédeni a mennyei grundot, mert tudják, neked ebben már tapasztalatod van. Néhány hónapja még itt védted Te is a grundot velünk.  Dacoltál a betegséggel, harcoltál, küzdöttél és mindig azt mondtad, hogy ha egy picit fáradtnak érzed magad előadás, vagy a próbák alatt, akkor néhány percre megpihennél. Mindig elmondtad, minden előadás előtt...... De soha nem volt ilyen!

Aztán tegnap kaptuk a hírt, hogy szükség van rád az égi színpadon is, a fenti GRUNDON és elmentél megvédeni.........

Drága Lotti! 

Tudod: ".....van egy könyv, nekünk azt mondták, az a címe, hogy BÁTORSÁG!!!!..."

És most tényleg elfogytak a szavak...............

– búcsúzott közösségi oldalán Hajdu Lottitól a Roxínház.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu