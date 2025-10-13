"Elfogytak a szavak" - Tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színésznő

Szomorú hír érkezett, ugyanis a Roxínház bejelentette, hogy tragikusan fiatalon, hosszan tartó betegség után elhunyt fiatal színésznő, Hajdu Lotti, aki mindössze 10. osztályos gimnazista volt Kaposváron – a Metropol írja, hogy több előadásban is szerepelt, például A Pál utcai fiúk musicalben is láthatta őt a közönség.
Elfogytak a szavak......
Drága Lotti!
Tudjuk, most mosolyognak az angyalok, mert egy TÜNDÉR érkezett közéjük. Ők, most odafent a mennyországban már biztos megkértek, hogy ha úgy adódik, segítsd nekik megvédeni a mennyei grundot, mert tudják, neked ebben már tapasztalatod van. Néhány hónapja még itt védted Te is a grundot velünk. Dacoltál a betegséggel, harcoltál, küzdöttél és mindig azt mondtad, hogy ha egy picit fáradtnak érzed magad előadás, vagy a próbák alatt, akkor néhány percre megpihennél. Mindig elmondtad, minden előadás előtt...... De soha nem volt ilyen!
Aztán tegnap kaptuk a hírt, hogy szükség van rád az égi színpadon is, a fenti GRUNDON és elmentél megvédeni.........
Drága Lotti!
Tudod: ".....van egy könyv, nekünk azt mondták, az a címe, hogy BÁTORSÁG!!!!..."
És most tényleg elfogytak a szavak...............
– búcsúzott közösségi oldalán Hajdu Lottitól a Roxínház.
