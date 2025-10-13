"Elfogytak a szavak" - Tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színésznő

Elfogytak a szavak......

Drága Lotti!

Tudjuk, most mosolyognak az angyalok, mert egy TÜNDÉR érkezett közéjük. Ők, most odafent a mennyországban már biztos megkértek, hogy ha úgy adódik, segítsd nekik megvédeni a mennyei grundot, mert tudják, neked ebben már tapasztalatod van. Néhány hónapja még itt védted Te is a grundot velünk. Dacoltál a betegséggel, harcoltál, küzdöttél és mindig azt mondtad, hogy ha egy picit fáradtnak érzed magad előadás, vagy a próbák alatt, akkor néhány percre megpihennél. Mindig elmondtad, minden előadás előtt...... De soha nem volt ilyen!

Aztán tegnap kaptuk a hírt, hogy szükség van rád az égi színpadon is, a fenti GRUNDON és elmentél megvédeni.........

Drága Lotti!

Tudod: ".....van egy könyv, nekünk azt mondták, az a címe, hogy BÁTORSÁG!!!!..."

És most tényleg elfogytak a szavak...............