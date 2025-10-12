Itt az utolsó fotó Diane Keatonről: őt ölelte magához

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Október 11-én elhunyt sokak kedvenc színésznője, Diane Keaton. A legenda 79 éves volt Mint kiderült, Kaliforniában hajtotta örök álomra a fejét a színészlegenda. Halálát a család szóvivője erősítette meg.

Diane Keaton / Fotó: Paramount Pictures



Diane Keaton barátai szerint a színésznő élete végéig megőrizte erős karakterét. A barát szerint Keatont soha nem érdekelte a reflektorfény. Imádta otthonát, és különösen ragaszkodott golden retrieveréhez, Reggie-hez. Diane Keaton imádott négylábújával látható utolsó Instagram-oldalára feltöltött fotóján is.

Íme Diane Keaton utolsó fotója

Diane Keaton egészségi állapota éles fordulatot vett az elmúlt hónapokban.

"Annyira váratlan volt, különösen egy ilyen erővel és szellemmel rendelkező ember számára." - árulta el a Peoplenek egy bennfentes. A forrás hozzátette: "Utolsó hónapjaiban csak a legközelebbi családja vette körül, akik úgy döntöttek, hogy nagyon titokban tartják a dolgokat. Még a régi barátok sem voltak teljesen tisztában azzal, hogy mi történik."

Keaton legalább egy jelentős életmódváltást hajtott végre az elmúlt hónapokban: márciusban felsorolta szeretett "álomotthonát", sokakat meglepve, miután azt mondta, hogy azt tervezi, hogy tartósan ott marad.