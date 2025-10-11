A kvízből most kiderül, hogy mennyire vagy művelt a magyar közmondások terén. Vajon sikeresen veszed az akadályt, vagy elbuksz? Induljon a teszt!

Magyar közmondások kvíz: vajon hány közmondást tudsz helyesen folytatni?

Fotó: Geber86 / Shutterstock

8 kvízkérdés a magyar közmondásokról – Vajon hány fog ki rajtad?

Mit gondolsz, menni fog a kvíz? Lássuk, mennyire mennek neked a közmondások! Mi történik ha a macska a talpát nyalja? Mit csinálnak Bödőék a kút mellett? Na? Ismerősek ezek a közmondások? Ha igen, akkor azért, ha nem akkor pedig azért töltsd ki a kvízt, hogy kicsit művelődj, hiszen a közmondások szerves részei a történelmünknek. Ebben a kvízben ismert és kevésbé ismert magyar közmondásokkal is találkozni fogsz. Vajon hányat tudsz hibátlanul folytatni? Induljon hát a kvíz!