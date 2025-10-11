Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Magyar közmondások kvíz: vajon hány közmondást tudsz helyesen folytatni?

műveltség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 14:00
magyar közmondáskvíz
Ha ezt a tesztet hibátlanul lehozod, megemeljük a kalapunk előtted, igazán művelt vagy. Itt az idő, hogy teszteld, mennyire vagy otthon a magyar közmondásokban!
Kelemen Dorina
A kvízből most kiderül, hogy mennyire vagy művelt a magyar közmondások terén. Vajon sikeresen veszed az akadályt, vagy elbuksz? Induljon a teszt!

Egy nő az irodában a telefonján tölt ki egy magyar közmondások kvízt
Magyar közmondások kvíz: vajon hány közmondást tudsz helyesen folytatni?
Fotó: Geber86 /  Shutterstock 

8 kvízkérdés a magyar közmondásokról – Vajon hány fog ki rajtad? 

Mit gondolsz, menni fog a kvíz? Lássuk, mennyire mennek neked a közmondások! Mi történik ha a macska a talpát nyalja? Mit csinálnak Bödőék a kút mellett? Na? Ismerősek ezek a közmondások? Ha igen, akkor azért, ha nem akkor pedig azért töltsd ki a kvízt, hogy kicsit művelődj, hiszen a közmondások szerves részei a történelmünknek. Ebben a kvízben ismert és kevésbé ismert magyar közmondásokkal is találkozni fogsz. Vajon hányat tudsz hibátlanul folytatni? Induljon hát a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Folytasd a közmondást: Beteg ember böjtje, részeg ember...

Nézz meg egy népmesét az alábbi videóban. A magyar folklór bővelkedik a közmondásokban: 

