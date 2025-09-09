Erre figyelj, ezek az étkezési szokások súlyos betegséghez vezethetnek

Bizonyos étkezési szokásokat egy meglepő egészségügyi állapottal hoztak összefüggésbe. A hagyományos kockázati tényezők, mint például az alacsonyabb testtömegindex és az idősebb életkor mellett a reggeli kihagyása és a késői vacsora is kapcsolatba hozható a csontritkulás kialakulásával.

Ezek az elterjedt étkezési szokások csontproblémákhoz vezethetnek.

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

A japán Nara Orvosi Egyetem kutatói vizsgálták meg az emberek életmódbeli szokásait, és a cél az volt, hogy megállapítsák, kinél alakul ki csontritkulás okozta törés a csípőben, a gerincben, az alkarban vagy a felkarcsontban.

Mi az a csontritkulás?

Az oszteoporózis (csontritkulás) akkor alakul ki, amikor a csontok ásványi anyag tartalma és tömege csökken. A legtöbb ember csak akkor szerez tudomást a betegségéről, amikor csonttörést szenved.

A kutatás megállapította, hogy a reggeli heti háromnál többszöri kihagyása és a késői vacsorázás más problémákkal is összefügg. Az ilyen szokásokat követő embereknél már eleve nagyobb valószínűséggel diagnosztizáltak csontritkulást.

Bizonyítottuk, hogy ezek az étkezési szokások gyakran együtt járnak más egészségtelen viselkedésekkel, például a dohányzással, az alacsony fizikai aktivitással és az elégtelen alvással.

- mondta Hiroki Nakajima, a tanulmány vezető szerzője a Fox News Digitalnak.

Egészséges rutinok

A rendszeres étkezés jót tesz az egészségnek. Ez magába foglalja:

az összes étkezés napi 12 órán belüli elfogyasztását,

a legtöbb étel napközbeni, korai időpontban történő elfogyasztását,

valamint a lefekvés előtti étkezés kerülését.

Számos oka van annak, hogy a korai reggeli és vacsora előnyös az egészség szempontjából. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy a kialakított rutinok, például az étkezés meghatározott időpontjai, támogatják a jóllétünket anélkül, hogy folyamatosan gondolkodnunk kellene.

- mondta Su-Nui Escobar dietetikus.