Elszabadultak az indulatok Buzsik Borka miatt; zavarba ejtő kérdést kapott Szoboszlai Dominik

Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik és a magyar női kézilabda-válogatott került be a Heti Top-válogatásunkba, azaz a Bors legnagyobb érdeklődést kiváltott sporthírei közé november 24. és 30. között.

Olyan kérdést kapott Szoboszlai Dominik, amiről szerinte inkább Arne Slotot kellene kifaggatni Fotó: Shaun Botterill

Értelmetlen hozzászólásokat váltott ki egyes közösségi média felhasználókból egy Szoboszlai Dominik feleségéről készült videó. A felvétel még a hetekkel ezelőtti Budapest Fashion Week rendezvényen készült, de csak most került fel az internetre. Buzsik Borka külseje pedig irigységet és rosszindulatú szavakat szült. Szerencsére többen a fiatal édesanya védelmére keltek. A rosszmájú és a támogató hozzászólásokat is ezen a linken olvashatod.

Szoboszlai erre nem tudott válaszolni

A magyar válogatott csapatkapitánya a PSV elleni Bajnokok Ligája találkozó előtt férfiasan bevallotta, hogy nem tudja, miért lett ő a Liverpool legsokoldalúbb játékosa. Mint ismert, Arne Slot jobbhátvédként küldte pályára a hétvégén a Nottingham Forest elleni vereség alkalmával. A magyar focista pedig továbbra is a csapat legjobbja ebben a szezonban, főként akkor, amikor eredeti posztján, a középpályán játszik. Azonban mivel Frimpong és Bradley valószínűleg a következő három hétben sem játszhat, Szoboszlai ismét megjelenhet a jobbhátvéd poszton. A magyar klasszis nyilatkozatáról ezen a linken bővebben olvashatsz.

Meseszépek a női kézisek

November 26-án rajtolt a női kézilabda-vb, amellyel kapcsolatban összegyűjtöttük a torna legszebb játékosait. A holland–német rendezésű világeseményen számos nagy egyéniség küzd majd a világbajnoki címért, akik nemcsak a játékukkal, hanem a szépségükkel is kitűnnek a mezőnyből. Az öt fős összeállítást ezen a linken nézheted végig.