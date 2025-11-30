Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Elszabadultak az indulatok Buzsik Borka miatt; zavarba ejtő kérdést kapott Szoboszlai Dominik

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 14:20
Buzsik Borkanői kézilabda válogatottLiverpool
Irigység és rosszindulat. Buzsik Borka külseje nem várt szavakat váltott ki egyes emberekből; Szoboszlai Dominik nem tudott válaszolni az újságírók egyik kérdésére a BL-meccs előtt; Ha eddig nem rajongtál a kézilabdáért, most biztosan kedvet kapsz hozzá. Ezek a Bors legolvasottabb heti sporthírei.

Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik és a magyar női kézilabda-válogatott került be a Heti Top-válogatásunkba, azaz a Bors legnagyobb érdeklődést kiváltott sporthírei közé november 24. és 30. között.

Olyan kérdést kapott Szoboszlai Dominik, amiről szerinte inkább Arne Slotot kellene kifaggatni
Olyan kérdést kapott Szoboszlai Dominik, amiről szerinte inkább Arne Slotot kellene kifaggatni Fotó: Shaun Botterill

Értelmetlen hozzászólásokat váltott ki egyes közösségi média felhasználókból egy Szoboszlai Dominik feleségéről készült videó. A felvétel még a hetekkel ezelőtti Budapest Fashion Week rendezvényen készült, de csak most került fel az internetre. Buzsik Borka külseje pedig irigységet és rosszindulatú szavakat szült. Szerencsére többen a fiatal édesanya védelmére keltek. A rosszmájú és a támogató hozzászólásokat is ezen a linken olvashatod.

Szoboszlai erre nem tudott válaszolni

A magyar válogatott csapatkapitánya a PSV elleni Bajnokok Ligája találkozó előtt férfiasan bevallotta, hogy nem tudja, miért lett ő a Liverpool legsokoldalúbb játékosa. Mint ismert, Arne Slot jobbhátvédként küldte pályára a hétvégén a Nottingham Forest elleni vereség alkalmával. A magyar focista pedig továbbra is a csapat legjobbja ebben a szezonban, főként akkor, amikor eredeti posztján, a középpályán játszik. Azonban mivel Frimpong és Bradley valószínűleg a következő három hétben sem játszhat, Szoboszlai ismét megjelenhet a jobbhátvéd poszton. A magyar klasszis nyilatkozatáról ezen a linken bővebben olvashatsz.

Meseszépek a női kézisek

November 26-án rajtolt a női kézilabda-vb, amellyel kapcsolatban összegyűjtöttük a torna legszebb játékosait. A holland–német rendezésű világeseményen számos nagy egyéniség küzd majd a világbajnoki címért, akik nemcsak a játékukkal, hanem a szépségükkel is kitűnnek a mezőnyből. Az öt fős összeállítást ezen a linken nézheted végig.

 

