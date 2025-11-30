Miló Viki végre megszólalt a műsor után: Nem maradok csendben!

A Házasság első látásra harmadik évadának egyik megosztó karaktere volt Miló Viki. A sportolónak jelentősen megnehezítette a házasságát a rég elfeledett gyerekkori élmény, így házassága végül válással végződött. Mesélt a traumáról, amely évtizedekig eltemetve élt benne.
Miló Viki és Attila házassága meglehetősen balul sült el. Bár az elején meg akarta adni az esélyt Attilának, de aztán olyan dolog történt vele, ami nagyon megnehezítette a kapcsolódást.
„A műsor által feljött nekem egy 30 éve elfeledett traumám. Nekem úgy tűnt, hogy egyes nézők a látottak alapján nem tudták átérezni a helyzetet. Ez bántott a legjobban" – fogalmazott. A története azonban nemcsak egyéni élmény szerinte, hanem tükre annak a társadalmi valóságnak is, amelyben nők tízezrei hallgatnak, mert félnek a következményektől.
Viki a műsor kapcsán kapott hideget-meleget. De a legnagyobb probléma szerinte leginkább az, ahogy az emberek a traumájára reagáltak, és ez pontosan megmutatja, miért vannak nehéz helyzetben a bántalmazottak.
Félnek a nők, hogy nem hisznek nekik, vagy őket hibáztatják. Szégyellik magukat, és nem mernek beszélni. Sokkal több emberrel megtörténik ez, mint valójában gondolnánk
– mesélte Miló Viki.
Ő maga is hosszú időn át próbálta elnyomni az élményt, ám a műsor hatására egyre inkább úgy érzi, beszélnie kell róla. Úgy véli, csak akkor változhat a világ, ha az emberek mernek megszólalni.
„Nem maradok csendben! Nagyon fontos, hogy igenis merjük beszélni. Az embereknek meg azt üzenem, hogy egy áldozatot sose hibáztassunk, mert egy áldozat sosem lehet hibás! Hanem segítsük és mindig álljunk ki mellettük” – egészítette ki.
Miután kiállt a nyilvánosság elé, naponta kap üzeneteket olyanoktól, akik hosszú éveken át hallgattak.
Amióta felszólaltam, nap mint nap rengeteg levelet, telefonhívást kapok. Ha valaki nem is mert megnyílni teljesen, talán általam megkönnyebbült egy kicsit.
– mondta lelkesen.
Az ilyen visszajelzések megerősítik abban, hogy a nyilvános megszólalásnak óriási ereje van.
Ismert embereknek is fel kell szólalni, mert általunk megnyugvást és bátorságot kapnak, hogy igenis álljanak ki magukért
– mondta a Házasság első látásra szereplője Viki.
A sportoló úgy döntött, mindenképp szeretne minél nagyobb hangot adni a témának. Bár a "Mi two" videók negatív kritikát is kaptak, továbbra is folytatni akarja.
„Házasság első látásra Danival közösen indítottunk egy kampányt. Fel szeretnénk hívni mindenki figyelmét az erőszak ellen. Igenis sokkolni akarjuk az embereket a videókkal. Hátha jobban figyelnek, mert lehet épp a lányoddal csinálja ezt valaki!” – állította Viki.
A sportoló ma már nem csak a saját gyógyulásáért beszél, hanem azért is, hogy másoknak kapaszkodót adjon. Története olyanoknak is segít, akik még nem mernek megszólalni, de talán neki köszönhetően először érzik meg, hogy nincsenek egyedül. Ráadásul a bokszoló mindenkit szívesen lát az edzésén, ahol megtanítja, hogyan kell megvédeni magukat.
