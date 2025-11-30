Miló Viki végre megszólalt a műsor után: Nem maradok csendben!

A Házasság első látásra harmadik évadának egyik megosztó karaktere volt Miló Viki. A sportolónak jelentősen megnehezítette a házasságát a rég elfeledett gyerekkori élmény, így házassága végül válással végződött. Mesélt a traumáról, amely évtizedekig eltemetve élt benne.

Miló Viki kiáll minden bántalmazott nőért (Fotó: Tv2)

Miló Viki szerint az áldozatok félnek kiállni

Miló Viki és Attila házassága meglehetősen balul sült el. Bár az elején meg akarta adni az esélyt Attilának, de aztán olyan dolog történt vele, ami nagyon megnehezítette a kapcsolódást.

„A műsor által feljött nekem egy 30 éve elfeledett traumám. Nekem úgy tűnt, hogy egyes nézők a látottak alapján nem tudták átérezni a helyzetet. Ez bántott a legjobban" – fogalmazott. A története azonban nemcsak egyéni élmény szerinte, hanem tükre annak a társadalmi valóságnak is, amelyben nők tízezrei hallgatnak, mert félnek a következményektől.

Házasság első látásra Attila és Viki kapcsolata válással végződött (Fotó: TV2)

Viki a műsor kapcsán kapott hideget-meleget. De a legnagyobb probléma szerinte leginkább az, ahogy az emberek a traumájára reagáltak, és ez pontosan megmutatja, miért vannak nehéz helyzetben a bántalmazottak.

Félnek a nők, hogy nem hisznek nekik, vagy őket hibáztatják. Szégyellik magukat, és nem mernek beszélni. Sokkal több emberrel megtörténik ez, mint valójában gondolnánk

– mesélte Miló Viki.

El akarta temetni az érzést

Ő maga is hosszú időn át próbálta elnyomni az élményt, ám a műsor hatására egyre inkább úgy érzi, beszélnie kell róla. Úgy véli, csak akkor változhat a világ, ha az emberek mernek megszólalni.

„Nem maradok csendben! Nagyon fontos, hogy igenis merjük beszélni. Az embereknek meg azt üzenem, hogy egy áldozatot sose hibáztassunk, mert egy áldozat sosem lehet hibás! Hanem segítsük és mindig álljunk ki mellettük” – egészítette ki.

Miló Viki bokszolni is tanítja a hozzá forduló bántalmazott nőket (Fotó: TV2)

Rengetegen kérnek tőle segítséget

Miután kiállt a nyilvánosság elé, naponta kap üzeneteket olyanoktól, akik hosszú éveken át hallgattak.

Amióta felszólaltam, nap mint nap rengeteg levelet, telefonhívást kapok. Ha valaki nem is mert megnyílni teljesen, talán általam megkönnyebbült egy kicsit.

– mondta lelkesen.