Átlátszó fehérneműre vetkőzött a válogatott focista 6 évvel idősebb párja

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 05:00
Titokban akarják tartani, de randizgatnak egymással. A szépséges Leah Taylor és Morgan Rogers focista között jól mennek a dolgok.
Titokban a Love Island című műsorban szereplő, a nála 6 évvel idősebb Leah Taylorral randizgat az angol fociválogatott 23 éves játékosa, Morgan Rogers. A szőke hajú szépség képeket osztott meg egy kirándulásról, amiken az Aston Villa labdarúgója is látható.

Fotó: Michael Regan / Getty Images

Még az elején járnak, de már közel vannak a célhoz. Voltak már pár randin, és nagyon jól mennek a dolgok, de még semmi komoly. Titokban akarják tartani

- fogalmazott egy párhoz közelálló forrás a The Sunnak. Hozzátette, hiába a titkolózás, Leah Taylor nem tudta megállni, hogy posztoljon a randiról. A szőkeség ugyanis elég aktív a közösségi médiában. Nemrég például egy átlátszó, csipkés fehérnemű szettre vetkőzött pár fotó erejéig, de több hasonló tartalom is megtalálható az Instagram-oldalán – amit már közel 400 ezren követnek.

 

