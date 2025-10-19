A gyerekkor íze új köntösbe bújtatva – Ez a diétás almás pite pont olyan, mint a nagyié

Ősszel is oda szeretnél figyelni az alakodra, netán fogyni akarsz? Akkor van egy jó hírünk számodra, ugyanis nem kell lemondanod az őszi finomságokról, hiszen diétás változatban is könnyedén elkészítheted őket. Ezzel a mennyei, alakbarát almás pite recepttel pedig biztosan nem lősz majd mellé, mivel pont olyan, mint a nagyié!

Ints búcsút a bűntudatnak ezzel az almás pite recepttel!

Fotó: evgeeenius / Shutterstock

Cukormentes almás pite, amiért a gyerekek is odalesznek

Az ősz egyik legnagyobb slágere, az édes, omlós, zamatos almás pite, amit amellett, hogy ínycsiklandó ízéért egyenesen imádunk, nosztalgikus hangulata miatt különleges helyet foglal el a szívünkben. Emlékszel még, amikor a nagyi sürgött-forgott a konyhában, ahonnan alma és fahéj keverékének illata áradt? Ha máris megjött a kedved ehhez a mennyei édességhez, akkor ne habozz, kötényt fel és kezdődhet a bűntudatmentes sütögetés!

Így készül a fenséges, diétás almás pite

Ne lepődj meg, ha a desszert egy szempillantás alatt elfogy!

Hozzávalók:

3 darab nagy alma

2 darab tojás

80 gramm cukornak megfelelő mennyiségű édesítő

1 teáskanál reszelt citromhéj

1 csipet só

80 milliliter alacsony zsírtartalmú tej

110 gramm liszt vagy csökkentett szénhidrát tartalmú liszt

12 gramm sütőpor

por alakú édesítő (a szóráshoz)

kis vaj és liszt a forma kikenéséhez

Ez a diétás almás pite olyan lesz, mint a nagyié.

Fotó: Sergii Koval / Shutterstock

Elkészítés:

Hámozd meg és vágd vékony szeletekre az almákat. Vegyél elő egy nagy tálat, amibe mehetnek a tojások, a cukor, a citromhéj és a só, majd az egészet verd habosra. Ezt követően add hozzá a tejet, a lisztet (szitálva), valamint a sütőport és jó alaposan keverd össze a hozzávalókat, hogy egynemű tésztát kapj. Öntsd az almaszeletek kétharmadát a tésztához és finoman vegyítsd el benne. Ezt követően öntsd a tésztát egy 26 vagy 28 centiméteres kivajazott és kilisztezett tortaformába, majd a maradék almaszeleteket oszlasd el a tésztán és hintsd meg őket édesítővel, illetve ízlés szerint fahéjjal. 180 fokra előmelegített sütőben (légkeveréses funkcióra állítva) süsd a pitét körülbelül fél óráig. Szúrópróbával ellenőrizd, hogy átsült-e. Ha kész, hagyd kicsit hűlni, de még langyosan tálald por alakú édesítővel.

Amennyiben a szezonális kedvencedet inkább cukros, kalóriadús változatban készítenéd el, akkor figyelmedbe ajánljuk az alábbi ínycsiklandó, ugyanakkor pofonegyszerű receptet:

