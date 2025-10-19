A gyerekkor íze új köntösbe bújtatva – Ez a diétás almás pite pont olyan, mint a nagyié

Ősszel is oda szeretnél figyelni az alakodra, netán fogyni akarsz? Akkor van egy jó hírünk számodra, ugyanis nem kell lemondanod az őszi finomságokról, hiszen diétás változatban is könnyedén elkészítheted őket. Ezzel a mennyei, alakbarát almás pite recepttel pedig biztosan nem lősz majd mellé, mivel pont olyan, mint a nagyié!
Az ősz egyik legnagyobb slágere, az édes, omlós, zamatos almás pite, amit amellett, hogy ínycsiklandó ízéért egyenesen imádunk, nosztalgikus hangulata miatt különleges helyet foglal el a szívünkben. Emlékszel még, amikor a nagyi sürgött-forgott a konyhában, ahonnan alma és fahéj keverékének illata áradt? Ha máris megjött a kedved ehhez a mennyei édességhez, akkor ne habozz, kötényt fel és kezdődhet a bűntudatmentes sütögetés!
Ne lepődj meg, ha a desszert egy szempillantás alatt elfogy!
Hozzávalók:
Elkészítés:
Amennyiben a szezonális kedvencedet inkább cukros, kalóriadús változatban készítenéd el, akkor figyelmedbe ajánljuk az alábbi ínycsiklandó, ugyanakkor pofonegyszerű receptet:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.