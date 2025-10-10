Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mekis almás pite, ami otthon készült és nagyon ínycsiklandó

Pont olyan, mint az eredeti – Így készül otthon fillérekből a mekis almás pite

desszert
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 12:45
almás piteédesség
Az ősz beköszöntével újra előkerülnek az ínycsiklandó szezonális finomságok, amelyek nosztalgikus illatokkal töltik be a lakást. Ilyen az almás pite is, ezért most egy olyan mekis kedvencet hoztunk, amit csupán fillérekből te is könnyedén elkészíthetsz.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne tudná, hogy milyen egy friss, kívül roppanós, belül forró és folyós mekis almás pite. Ugye már meg is jött hozzá a kedved? Most, hogy itt az ősz és az almaszezon, tarts velünk és készítsd el te is ezt a mennyei desszertet csupán fillérekből és lepd meg vele családodat és persze magadat!

otthon készült mekis almás pite szépen tálalva
Te se hagyd ki ezt a különleges almás pite receptet!
Fotó: Elena Popova /  Getty Images

Ezektől a lépésektől lesz mennyei a mekis almás pite

Mielőtt azonban rátérnénk a receptre, elárulunk 2 fortélyt, amit mindenképpen szem előtt kell tartanod, ha pont olyan almás pitét szeretnél sütni, mint amilyet a gyorsétteremben.

  1. Hideg vajat és vizet használj: elengedhetetlen, hogy hideg vajjal és vízzel dolgozz, mivel ettől lesz a tészta szép leveles. Ugyanis, ha a vaj hideg, nem tud annyira összekeveredni a liszttel, ami mesés rétegeket fog eredményezni.
  2. Ne gyúrd túl a tésztát: nagyon figyelj arra, hogy éppen addig gyúrd a tésztát, amíg szépen össze nem áll, de ne dolgozd túl keményre.

A mekis almás pite receptje, amiért a kicsik és a nagyok is rajongani fognak

Ez a recept azonnal a családod szívébe lopja majd magát, azonban akkor lesz az igazi, ha a tésztát te magad gyúrod a bolti verzió helyett.

Hozzávalók 6 darabhoz

Tészta:

  • 15 dekagramm finomliszt
  • Fél evőkanál cukor
  • Csipet só
  • 2 dekagramm puha vaj
  • Fél deciliter víz
  • Fél evőkanál joghurt
  • Vaj és liszt a formázáshoz
Nő aki a konyhában éppen almát szel az almás pitéhez
A mekis almás táska elkészítése egyáltalán nem bonyolult, íze pedig elragadó.
Fotó: StefaNikolic /  Getty Images

Töltelék:

  • 2-3 alma (savanykásabb)
  • 140 dekagramm vaj
  • 3 evőkanál barna cukor
  • Fahéj ízlés szerint
  • Leheletnyi szerecsendió
  • 1 citrom reszelt héja és leve
  • 1 csapott teáskanál keményítő

+ olaj

Elkészítés:

  1. A tészta elkészítéséhez nagy tálban keverd össze a száraz hozzávalókat (liszt, cukor, só), majd add hozzá a vajat, a vizet és a joghurtot. Ha összeállt nyújts négyzetté, kend le olvasztott vajjal, szórd meg egy kevés liszttel és szorosan tekerd fel. Végül fóliába csomagolva hagyd pihenni a hűtőben 1-1,5 órát.
  2. A töltelékhez hámozd meg az almákat és a csutka eltávolítása után szeleteld őket pici kockákra. Ezt követően a keményítőn kívül minden tegyél bele egy lábasba és kevergetés mellett főzd a tölteléket körülbelül 5 percig. Utána pici hideg vízben keverd csomómentesre a keményítőt, majd forrald össze a párolt almával. Végezetül a tölteléket öntsd ki egy tálba és várd meg, amíg kihűl.
  3. Vágj lapokat a tésztából, az egyik felükre tegyél a töltelékből, a másikat pedig hajtsd rájuk és nyomkodd le a szélüket egy villával .
  4. Önts olajat egy nagyobb serpenyőbe és közepes hőfokon forrósítsd fel, majd süsd ki benne az almás táskákat. 
  5. Tálald melegen, meghintve fahéjas porcukorral.

Az alábbi videóban egy hagyományos almás pite receptet tekinthetsz meg, amit otthon te is könnyedén elkészíthetsz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu