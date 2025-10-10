Pont olyan, mint az eredeti – Így készül otthon fillérekből a mekis almás pite

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne tudná, hogy milyen egy friss, kívül roppanós, belül forró és folyós mekis almás pite. Ugye már meg is jött hozzá a kedved? Most, hogy itt az ősz és az almaszezon, tarts velünk és készítsd el te is ezt a mennyei desszertet csupán fillérekből és lepd meg vele családodat és persze magadat!

Te se hagyd ki ezt a különleges almás pite receptet!

Fotó: Elena Popova / Getty Images

Ezektől a lépésektől lesz mennyei a mekis almás pite

Mielőtt azonban rátérnénk a receptre, elárulunk 2 fortélyt, amit mindenképpen szem előtt kell tartanod, ha pont olyan almás pitét szeretnél sütni, mint amilyet a gyorsétteremben.

Hideg vajat és vizet használj: elengedhetetlen, hogy hideg vajjal és vízzel dolgozz, mivel ettől lesz a tészta szép leveles. Ugyanis, ha a vaj hideg, nem tud annyira összekeveredni a liszttel, ami mesés rétegeket fog eredményezni. Ne gyúrd túl a tésztát: nagyon figyelj arra, hogy éppen addig gyúrd a tésztát, amíg szépen össze nem áll, de ne dolgozd túl keményre.

A mekis almás pite receptje, amiért a kicsik és a nagyok is rajongani fognak

Ez a recept azonnal a családod szívébe lopja majd magát, azonban akkor lesz az igazi, ha a tésztát te magad gyúrod a bolti verzió helyett.

Hozzávalók 6 darabhoz

Tészta:

15 dekagramm finomliszt

Fél evőkanál cukor

Csipet só

2 dekagramm puha vaj

Fél deciliter víz

Fél evőkanál joghurt

Vaj és liszt a formázáshoz

A mekis almás táska elkészítése egyáltalán nem bonyolult, íze pedig elragadó.

Fotó: StefaNikolic / Getty Images

Töltelék:

2-3 alma (savanykásabb)

140 dekagramm vaj

3 evőkanál barna cukor

Fahéj ízlés szerint

Leheletnyi szerecsendió

1 citrom reszelt héja és leve

1 csapott teáskanál keményítő

+ olaj

Elkészítés:

A tészta elkészítéséhez nagy tálban keverd össze a száraz hozzávalókat (liszt, cukor, só), majd add hozzá a vajat, a vizet és a joghurtot. Ha összeállt nyújts négyzetté, kend le olvasztott vajjal, szórd meg egy kevés liszttel és szorosan tekerd fel. Végül fóliába csomagolva hagyd pihenni a hűtőben 1-1,5 órát. A töltelékhez hámozd meg az almákat és a csutka eltávolítása után szeleteld őket pici kockákra. Ezt követően a keményítőn kívül minden tegyél bele egy lábasba és kevergetés mellett főzd a tölteléket körülbelül 5 percig. Utána pici hideg vízben keverd csomómentesre a keményítőt, majd forrald össze a párolt almával. Végezetül a tölteléket öntsd ki egy tálba és várd meg, amíg kihűl. Vágj lapokat a tésztából, az egyik felükre tegyél a töltelékből, a másikat pedig hajtsd rájuk és nyomkodd le a szélüket egy villával . Önts olajat egy nagyobb serpenyőbe és közepes hőfokon forrósítsd fel, majd süsd ki benne az almás táskákat. Tálald melegen, meghintve fahéjas porcukorral.

Az alábbi videóban egy hagyományos almás pite receptet tekinthetsz meg, amit otthon te is könnyedén elkészíthetsz:

