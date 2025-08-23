Gyümölcsös és olcsó? Ezek a mennyei, őszi diétás sütemények lelkiismeret-furdalás nélkül boldoggá tesznek

Az ősz közeledtével érkeznek a szezon legzamatosabb termései: a lédús szilva, a roppanós alma és az édes körte, mint a természet idei utolsó ajándékai a fagyok érkezte előtt. Ennek fényében érdemes kihasználni ezt az időszakot arra, hogy átadjuk magunkat az élvezeteknek. Habár az említett gyümölcsök önmagukban is isteniek, a következő diétás sütemények miatt sem kell megbánást érezned, amelyek ráadásul még egyszerűek és olcsók is.

A szilvával készült diétás sütemény kihagyhatatlan a repertoárból.

Fotó: carolafink / GettyImages

Ezeknek senki sem fog tudni ellenállni: diétás sütemények, amelyekbe élvezet beleharapni

Olyan egyszerű, olcsó, mégis ellenállhatatlan finomságokat gyűjtöttünk össze, amelyek miatt nem kell kompromisszumot kötnöd, ugyanis teljesen alakbarátok és bármilyen diétába beillesztheted azokat. Készen állsz a mennyei ízélmények kavalkádjára? Akkor válassz az alábbi receptek közül!

Eszméletlenül könnyed, diétás sütemény szilvával

Ez a puha, diétás édesség szinte elolvad a szádban. Tökéletes választás egy délutáni kávé mellé, vagy akár vendégvárónak is.

Hozzávalók:

200 gramm zabpehelyliszt

1 csapott teáskanál sütőpor

Fahéj ízlés szerint

2 darab tojás

150 gramm natúr vagy görög joghurt

Édesítő ízlés szerint

1 teáskanál vaníliakivonat

10-15 magozott szilva (ízlés szerint)

Elkészítés:

Keverd össze a száraz hozzávalókat (zabpehely, sütőpor, fahéj), egy másik tálban pedig verd habosra a tojásokat az édesítővel, majd mehet hozzá a joghurt és a vaníliakivonat. Add a tojásos elegyet a száraz hozzávalókhoz és keverd az egészet egynemű tésztává. Öntsd a tésztát egy sütőpapírral bélelt kisebb tűzálló tálba, tegyél bele megmosott, felvagdosott szilvadarabokat, majd süsd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül fél óráig.

Az alma a lédús, diétás sütemények tökéletes alapjaként szolgálhat.

Fotó: Sergii Koval / Shutterstock

Alakbarát, reszelt almás kevert süti

Ez az almás finomság pofonegyszerű, ráadásul nosztalgikus illattal tölti meg a lakást. Annyira finom, hogy biztosan nem elég belőle egy szelet.

Hozzávalók:

2 darab nagy alma

2 darab tojás

100 milliliter olaj

100 gramm teljes kiőrlésű búzaliszt

50 gramm zabpehelyliszt

Fél csomag sütőpor

Fahéj ízlés szerint

Édesítő ízlés szerint

1 teáskanál citromlé

Elkészítés:

Mosd meg és reszeld le az almákat, majd locsold meg azokat citromlével. Verd habosra a tojásokat az édesítővel és öntsd bele az olajat. Keverd hozzá a tojásokhoz először a száraz hozzávalókat, végül az almát. Öntsd a tésztát egy kisebb tűzálló tálba vagy sütőformába, és süsd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül fél óráig.

Amennyiben még diétásabb édességre vágysz, az olaj egy részét helyettesítheted joghurttal.