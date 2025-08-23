Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Gyümölcsös és olcsó? Ezek a mennyei, őszi diétás sütemények lelkiismeret-furdalás nélkül boldoggá tesznek

finomság
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 17:15
diétás finomságdiétasüteményősz
Ugye neked is ismerős az érzés, amikor valami édesre vágysz, de közben ott motoszkál benned a bűntudat? Akkor most jól figyelj, mert a következő filléres, gyümölcsös, diétás süteményeket lelkiismeret-furdalás nélkül habzsolhatod ősszel, az elkészítésük pedig pofonegyszerű!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az ősz közeledtével érkeznek a szezon legzamatosabb termései: a lédús szilva, a roppanós alma és az édes körte, mint a természet idei utolsó ajándékai a fagyok érkezte előtt. Ennek fényében érdemes kihasználni ezt az időszakot arra, hogy átadjuk magunkat az élvezeteknek. Habár az említett gyümölcsök önmagukban is isteniek, a következő diétás sütemények miatt sem kell megbánást érezned, amelyek ráadásul még egyszerűek és olcsók is.

diétás sütemény, szilvás sütemény, szilvás pite
A szilvával készült diétás sütemény kihagyhatatlan a repertoárból.
Fotó: carolafink /  GettyImages

Ezeknek senki sem fog tudni ellenállni: diétás sütemények, amelyekbe élvezet beleharapni

Olyan egyszerű, olcsó, mégis ellenállhatatlan finomságokat gyűjtöttünk össze, amelyek miatt nem kell kompromisszumot kötnöd, ugyanis teljesen alakbarátok és bármilyen diétába beillesztheted azokat. Készen állsz a mennyei ízélmények kavalkádjára? Akkor válassz az alábbi receptek közül!

Eszméletlenül könnyed, diétás sütemény szilvával

Ez a puha, diétás édesség szinte elolvad a szádban. Tökéletes választás egy délutáni kávé mellé, vagy akár vendégvárónak is.

Hozzávalók:

  • 200 gramm zabpehelyliszt
  • 1 csapott teáskanál sütőpor
  • Fahéj ízlés szerint
  • 2 darab tojás
  • 150 gramm natúr vagy görög joghurt
  • Édesítő ízlés szerint
  • 1 teáskanál vaníliakivonat
  • 10-15 magozott szilva (ízlés szerint)

Elkészítés:

  1. Keverd össze a száraz hozzávalókat (zabpehely, sütőpor, fahéj), egy másik tálban pedig verd habosra a tojásokat az édesítővel, majd mehet hozzá a joghurt és a vaníliakivonat.
  2. Add a tojásos elegyet a száraz hozzávalókhoz és keverd az egészet egynemű tésztává.
  3. Öntsd a tésztát egy sütőpapírral bélelt kisebb tűzálló tálba, tegyél bele megmosott, felvagdosott szilvadarabokat, majd süsd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül fél óráig.
diétás sütemény, almás sütemény, édesség
Az alma a lédús, diétás sütemények tökéletes alapjaként szolgálhat.
Fotó: Sergii Koval /  Shutterstock 

Alakbarát, reszelt almás kevert süti

Ez az almás finomság pofonegyszerű, ráadásul nosztalgikus illattal tölti meg a lakást. Annyira finom, hogy biztosan nem elég belőle egy szelet.

Hozzávalók:

  • 2 darab nagy alma
  • 2 darab tojás
  • 100 milliliter olaj
  • 100 gramm teljes kiőrlésű búzaliszt
  • 50 gramm zabpehelyliszt
  • Fél csomag sütőpor
  • Fahéj ízlés szerint  
  • Édesítő ízlés szerint
  • 1 teáskanál citromlé

Elkészítés:

  1. Mosd meg és reszeld le az almákat, majd locsold meg azokat citromlével.
  2. Verd habosra a tojásokat az édesítővel és öntsd bele az olajat.
  3. Keverd hozzá a tojásokhoz először a száraz hozzávalókat, végül az almát.
  4. Öntsd a tésztát egy kisebb tűzálló tálba vagy sütőformába, és süsd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül fél óráig.

Amennyiben még diétásabb édességre vágysz, az olaj egy részét helyettesítheted joghurttal.

diétás sütemény, körte, körtés sütemény
A körtét sokan alábecsülik, pedig mennyei a diétás süteményekben is.
Fotó: danilovi /   GettyImages

Körtés-mézes sütemény diétásan

A körte csodás alapanyag lehet a különböző édességekben, az alábbi mézes sütemény pedig biztosan mosolyt fog csalni az arcodra egy-egy borongós napon.

Hozzávalók:

  • 2 darab érett körte
  • 2 darab tojás
  • 2-3 evőkanál méz
  • 100 g teljes kiőrlésű búzaliszt
  • Fél csomag sütőpor
  • 100 milliliter tej vagy növényi ital
  • Fahéj ízlés szerint

Elkészítés:

  1. Keverd össze a tojásokat a mézzel, és add hozzá a tejet.
  2. Öntsd bele a lisztet, a sütőport, a fahéjat, majd az egészet jól keverd össze.
  3. Mosd meg és szeleteld fel a körtéket, majd keverd azokat a tésztához, vagy szórd a tészta tetejére.
  4. Sütőpapírral bélelt tűzálló tálban süsd a finomságot 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül fél óráig.

Ha extra ízélményre vágysz, tehetsz bele diót is, úgy azonban számolj a plusz kalóriákkal.

Az alábbi videóban egy diétás zabkeksz receptjét tekintheted meg, amelyet otthon te is könnyedén elkészíthetsz:

