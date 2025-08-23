Gyümölcsös és olcsó? Ezek a mennyei, őszi diétás sütemények lelkiismeret-furdalás nélkül boldoggá tesznek

Az ősz közeledtével érkeznek a szezon legzamatosabb termései: a lédús szilva, a roppanós alma és az édes körte, mint a természet idei utolsó ajándékai a fagyok érkezte előtt. Ennek fényében érdemes kihasználni ezt az időszakot arra, hogy átadjuk magunkat az élvezeteknek. Habár az említett gyümölcsök önmagukban is isteniek, a következő diétás sütemények miatt sem kell megbánást érezned, amelyek ráadásul még egyszerűek és olcsók is.
Olyan egyszerű, olcsó, mégis ellenállhatatlan finomságokat gyűjtöttünk össze, amelyek miatt nem kell kompromisszumot kötnöd, ugyanis teljesen alakbarátok és bármilyen diétába beillesztheted azokat. Készen állsz a mennyei ízélmények kavalkádjára? Akkor válassz az alábbi receptek közül!
Ez a puha, diétás édesség szinte elolvad a szádban. Tökéletes választás egy délutáni kávé mellé, vagy akár vendégvárónak is.
Hozzávalók:
Elkészítés:
Ez az almás finomság pofonegyszerű, ráadásul nosztalgikus illattal tölti meg a lakást. Annyira finom, hogy biztosan nem elég belőle egy szelet.
Hozzávalók:
Elkészítés:
Amennyiben még diétásabb édességre vágysz, az olaj egy részét helyettesítheted joghurttal.
A körte csodás alapanyag lehet a különböző édességekben, az alábbi mézes sütemény pedig biztosan mosolyt fog csalni az arcodra egy-egy borongós napon.
Hozzávalók:
Elkészítés:
Ha extra ízélményre vágysz, tehetsz bele diót is, úgy azonban számolj a plusz kalóriákkal.
Az alábbi videóban egy diétás zabkeksz receptjét tekintheted meg, amelyet otthon te is könnyedén elkészíthetsz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.