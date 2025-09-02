Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
fogyás, diéta, boldog lány

A tudósok szerint valóban működik – Ez az olcsó étrend-kiegészítő lehet a fogyás titkos fegyvere

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 18:15
Tudtad, hogy egy teljesen hétköznapi, olcsó fűszer, ami már étrend-kiegészítő formájában is kapható csodákat tehet a testeddel? A tudósok ugyanis felfedezték, hogy ez természetes megoldás lehet a fogyás titkos fegyvere. Lehet, még a te konyhádban is ott lapul!
Mindenki egyszerű és hatékony módszer után kutat, amivel megkönnyítheti a fogyást. Hiszen senki sem szeretne vért izzadni a teremben és közben siralmasan alacsony kalóriatartalmú étrendet követni. A legújabb kutatások szerint azonban létezik egy természetes összetevő, ami segíthet abban, hogy sokkal könnyebben elérd álmaid alakját. Ráadásul pofonegyszerűen beépítheted a mindennapjaidba és nem kell hozzá semmilyen bonyolult diéta vagy drága táplálékkiegészítő sem. Lássuk, mi is ez a csodaszer!

fogyás, boldog nő, hasi zsír
Egy teljesen hétköznapi, olcsó fűszer segíthet a fogyásban!
Fotó: Photo by Alex Tihonov /   GettyImages

Elképesztő átalakulásra vágysz? Ezzel a filléres étrend-kiegészítővel lesz látványos a fogyás

A kutatók alátámasztották, hogy az olcsó étrend-kiegészítő napi szedése nagyban támogatja fogyási céljaidat és elégeti a hasi zsírt. Ne is kerülgessük tovább a forró kását, nem másról van szó, mint a kurkumáról, a curryben található aranyló fűszerről. A szakértők a tanulmány során 20 klinikai vizsgálat eredményeit vetették össze és azt találták, hogy a kurkumát vagy annak hatóanyagát tartalmazó étrend-kiegészítők szedése jelentős testsúly- és hasi zsírcsökkenéshez vezetett a 2-es típusú cukorbetegeknél.

A tudósok megdöbbentő fogyást tapasztaltak

A gyógynövényt szedő betegek mintegy 2 kilogrammal többet adtak le, mint azok, akik hatóanyag nélküli tablettát kaptak. A derékbőség közel 2 centiméterrel lett kisebb, a testzsír pedig 3 százalékkal csökkent. Emellett a prediabéteszben – a cukorbetegség előtti állapotban – szenvedőknél valamivel ennél is jelentősebb fogyást tapasztaltak, ugyanis ők átlagosan 2,5 kilogrammot vesztettek a súlyukból, a derékbőségük pedig több mint 2,5 centivel lett vékonyabb.

Glass bowl of curcuma powder and fresh organic curcuma on slate
A kurkuma segíthet a fogyásban.
Fotó: Westend61 /   GettyImages

Nem árt vele vigyázni!

A kutatók mindemellett arra hívták fel a figyelmet, hogy a kurkumát tartalmazó étrend-kiegészítők nem mindenki számára biztonságosak. Az NSH szerint ugyanis a gyomor- és bélrendszeri problémákkal, májproblémákkal, epekövekkel, epeúti elzáródással vagy betegséggel küzdőknek nem szabadna használniuk. Emellett a gyógynövény véralvadásgátló gyógyszerek mellett is veszélyes lehet.

Bár az eredmények ígéretesek, hatásuk eltörpül a modern diétás injekciók mellett. Nézzük például a szemaglutiddal – egy gyógyszerhatóanyag, ami a vércukorszint csökkentésével és a súlycsökkentés elősegítésével kezeli a 2-es típusú cukorbetegséget és az elhízást – kezelt betegek a testsúlyuk 15-20 százalékát is képesek leadni.

Az alábbi videó megtekintésével a kurkuma 7 pozitív tulajdonságát ismerheted meg:

