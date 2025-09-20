Futballsztárok étrendjei: így étkezik Szoboszlai, Ronaldo és Messi

Arról sok szó esik, hogy mennyire kemény edzéseken vesznek részt a focisták, és mennyire fontos a fizikális felkészítésük a sűrű meccsnaptárjuk miatt. Arról azonban kevesebbet beszélünk, hogy ilyen magas terhelés mellett megfelelő táplálkozásra is szüksége van a sportolóknak. Ezúttal Szoboszlai Dominik, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi étrendjét vettük górcső alá.

Cristiano Ronaldo 40 évesen is csúcsformában van az étrendje miatt – akárcsak Szoboszlai.

Fotó: Grzegorz Wajda / Northfoto

Szoboszlai, Ronaldo és Messi is szigorú étrendet követ

A modern labdarúgás fizikailag nagyon megterhelő sport, amely mindig csúcsformát és gyors regenerációt igényel. A különböző étrendek is arra szolgálnak, hogy befolyásolják a sportolók teljesítményét és épülését. Alább bemutatjuk, miből áll egy-egy világsztár futballista étrendje.

A magyar válogatott csapatkapitányának az étrendjét Mona Nemmer, a Liverpool étkezési tanácsadója állította össze. A legfontosabb, hogy minden Liverpool-játékosnak kötelező a napi négyszeri étkezés, és kizárólag helyben termesztett élelmiszereket fogyaszthatnak. A húsok tekintetében csak enyhe fűszerezés megengedett, és az olajban sütés tilos! Helyette párolt húsokat fogyasztanak a játékosok. A halat és vadhúsokat Skóciából, a többi húsfélét pedig biogazdaságokból szerzik be. A futballisták szénhidrátként legtöbbször csak rizst és burgonyát ehetnek, az étkezések mellé pedig sok zöldséget, gyümölcsöt kell fogyasztaniuk.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo már hosszú ideje követi saját, jól bevált étrendjét, amely segít neki csúcsformában maradni. Az ötszörös aranylabdás klasszis minden bizonnyal tökéletesen felépítette a diétáját, hiszen 40 évesen is toppon van. Ronaldo napi hatszor étkezik, rengeteg fehérjét fogyaszt, és kerüli a szénsavas, valamint alkoholos italokat. Egy mérkőzés előtti napon csak magas szénhidráttartalmú ételeket fogyaszt, hogy feltöltse a glikogén raktárait. Leggyakrabban fogyasztott ételei közé tartozik a tojás, csirke, halak, illetve köretként a saláta és rizs.

Lionel Messi

Lionel Messi étrendjéről kevesebbet lehet tudni, az argentin focista ugyanis keveset nyilatkozott ebben a témában. A világbajnok játékos korábban többször is majdnem elhányta magát a pályán, ami arra sarkallta, hogy változtasson az étrendjén. Azóta elsősorban halat, sovány húsokat, salátát, zöldséget fogyaszt, valamint alkalomadtán megiszik egy-egy pohár bort is.