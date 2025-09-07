„Felfoghatatlan, minősíthetetlen, botrányos” – kifakadt a magyar legenda a válogatott meccsén látottaktól

Nagy Antal, a Bp. Honvéd korábbi klasszis labdarúgója leszögezte: nem csak Harm Osmers német játékvezető ludas abban, hogy egy tökéletesen megnyert meccsen hagyott elveszni két pontot a magyar válogatott az ír fővárosban.

Nagy Antal szerint minősíthetetlen, botrányos volt a játékvezetés a magyar válogatott írországi meccsén Fotó: Charles McQuillan

Az első félidőt 3-0-lal illett volna befejezni, csakhogy Varga Barnabás ziccerben pontatlanul fejelt. Az nem egy ordító helyzet volt, hanem fél gól. Később Osmers átvette a főszerepet, ugyanis nagyvonalúan továbbot intett akkor, amikor játékosainkba úgy és akkor rúgtak bele az írek, ahogy és amikor akartak. Ráadásul megadta a hazaiak szépítő gólját. Felfoghatatlan, egyszersmind minősíthetetlen, botrányos játékvezetés. Ez a két pont nagyon hiányozni fog. Sallai Roland hibát követett el a piros lapjával, ez a szabálytalansága nagyon sokba kerül még nekünk. Olyan meccs volt a kezünkben, aminek 3 pontjára rászolgáltunk.

Csank János egykori szövetségi kapitányunknak módfelett tetszett az eső félidőben mutatott teljesítményünk.

Kétgólos vezetésünk után ez a döntetlen bukta

- jegyezte meg. A másik exkapitány, Egervári Sándornak is tetszett az első 45 perc nagyszerű csapatjátéka, mert akkor egyértelműen uraltuk a meccset.

Ha valaki azt tippeli, hogy egy ponttal jövünk haza, azt előre aláírtam volna. Az a bizonyos pont most megvan.

Csábi József, aki szintén ült a kapitányi kispadon, elégedett. Erre a döntetlenre lehet építeni, vélte, az örményektől mind a hat pontot el kell venni, és az írek ellen Budapesten kötelező a győzelem, tehát a pótselejtezőt érő második hely az F-csoportban elérhető.

Esterházy Márton, az 1986-os Mezey György féle aranycsapat támadója gratulált ahhoz a produktumhoz, amit Szoboszlai Dominikék mutattak az Aviva-stadionban.

Aztán jött Osmers… Elfogadhatatlan az a bíráskodási felfogás, amivel előállt. Ezt állítanám akkor is, ha nyertünk volna, felkínálta az egyenlítés esélyét az íreknek. Persze Sallai túl kemény belemenéséért kiállítás járt, de az eset előtt legalább háromszor ráncigálta, lökdöste egy ír játékos, ennek következtében nem kontrollálta az idegeit

- mondta a Borsnak.