Szoboszlai Dominik fotója őrületet okozott, már filmsztárokat emlegetnek

Szoboszlai Dominik fotója újra nagy sikert arat. Ismét megmutatkozott a focista stílusa és a karizmája, de legutóbbi képén a rajongók fantáziája új szintre kapcsolt. Twitteren tömegek kezdtek viccelődni azon, hogy a magyar válogatott kapitánya egy az egyben úgy fest, mint egy filmsztár. Volt, aki rögtön rávágta: „ő a magyar John Wick”, a karaktert négy mozifilmben is jétszotta Ke mások szerint pedig a Trónok harca ikonikus színészére, Kit Haringtonra, vagyis Havas Jonra emlékeztet.
A kommentáradat persze nem állt meg itt. Sokan dicsérték Szoboszlai stílusát, öltözködését és ikonikus hajviseletét, ami szerintük szintén hozzájárul ahhoz, hogy igazi hollywoodi hősként mutasson a fotón. Egy rajongó például úgy fogalmazott:
Dominiknál nemcsak a focilabda van jó kezekben, hanem a tükör is. Mindig tökéletesen néz ki.
Más hozzászólók úgy vélik, ha egyszer megunja a futballt, simán lehetne belőle akcióhős vagy fantasy-sztár. És valljuk be, a karakteres arcvonások, a hajviselet és a magabiztos megjelenés tényleg filmszerűen állnak rajta.
A rajongók szerint teljesen mindegy, hogy futballpályán vagy filmvásznon tűnik fel, neki mindenhol főszerep jut.
