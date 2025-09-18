Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Szoboszlai Dominik fotója őrületet okozott, már filmsztárokat emlegetnek

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 07:45
filmsztárLiverpool
Mintha nem is futballista, hanem egyenesen egy hollywoodi produkció díszletei közül lépett volna elő. Szoboszlai Dominik fotója nagy sikert arat, filmsztárt látnak benne a rajongók.

Szoboszlai Dominik fotója újra nagy sikert arat. Ismét megmutatkozott a focista stílusa és a karizmája, de legutóbbi képén a rajongók fantáziája új szintre kapcsolt. Twitteren tömegek kezdtek viccelődni azon, hogy a magyar válogatott kapitánya egy az egyben úgy fest, mint egy filmsztár. Volt, aki rögtön rávágta: „ő a magyar John Wick”, a karaktert négy mozifilmben is jétszotta Ke mások szerint pedig a Trónok harca ikonikus színészére, Kit Haringtonra, vagyis Havas Jonra emlékeztet.

Szoboszlai Dominik fotója mindenkinek tetszik
Szoboszlai Dominik fotója mindenkinek tetszik, sokan hollywoodi színészekhez hasonlítják a Liverpool sztárját Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik fotója megmozgatja a fantáziát

A kommentáradat persze nem állt meg itt. Sokan dicsérték Szoboszlai stílusát, öltözködését és ikonikus hajviseletét, ami szerintük szintén hozzájárul ahhoz, hogy igazi hollywoodi hősként mutasson a fotón. Egy rajongó például úgy fogalmazott:

 Dominiknál nemcsak a focilabda van jó kezekben, hanem a tükör is. Mindig tökéletesen néz ki.

Más hozzászólók úgy vélik, ha egyszer megunja a futballt, simán lehetne belőle akcióhős vagy fantasy-sztár. És valljuk be, a karakteres arcvonások, a hajviselet és a magabiztos megjelenés tényleg filmszerűen állnak rajta.

A rajongók szerint teljesen mindegy, hogy futballpályán vagy filmvásznon tűnik fel, neki mindenhol főszerep jut.

 

