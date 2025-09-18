Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Megint a nézőkkel tolnak ki, Szoboszlai Dominik után Sallai Roland meccsét sem nézheted a tévében

Sallai Roland
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 06:15
BLGalatasaray
Sallai Roland a török csapatával először játszhat a Bajnokok Ligájában. A Frankfurt-Galatasaray meccsről magyarok milliói fognak lemaradni.

Rendhagyó módon az első játékhéten csütörtökön is rendeznek meccseket a Bajnokok Ligájában. Ma mutatkozik be a BL-ben a török csapatával Sallai Roland, a játékos egy év után tér vissza Németországba a Frankfurt-Galatasaray meccsre. A találkozót sajnos idehaza nem nézheted televízióban, csak az Rtl+ előfizetői láthatják a meccset.

Sallai Roland a Frankfurt-Galatasaray meccsen játszhat ma
Sallai Roland a Frankfurt-Galatasaray meccsen játszhat ma Fotó: Anadolu

Ahogy szerdán Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja, úgy a Galatasaray is csak streaming-oldalon lesz itthon követhető.

A BL csütörtöki játéknapja

Bruges-Monaco 18.45  (Sport2)
Köbenhavn-Leverkusen 18.45
Frankfurt-Galatasaray 21.00 (Sport1)
Manchester City-Napoli 21.00 (Sport2)
Newcastle-Barcelona 21.00
Sporting-Kajrat 21.00

Magyar rangadó is lehetne a Frankfurt-Galatasaray

A vendégaknél Sallai Roland jó eséllyel a kezdőcsapatban lesz. A németek BL-keretében ott van Fenyő Noah, de az utónpólás-válogatott játékos még sosem mutatkozott be a Frankfurtban, aligha hihető, hogy a BL-ben kerülne először pályára a németek felnőtt csapatában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
