Megint a nézőkkel tolnak ki, Szoboszlai Dominik után Sallai Roland meccsét sem nézheted a tévében

Rendhagyó módon az első játékhéten csütörtökön is rendeznek meccseket a Bajnokok Ligájában. Ma mutatkozik be a BL-ben a török csapatával Sallai Roland, a játékos egy év után tér vissza Németországba a Frankfurt-Galatasaray meccsre. A találkozót sajnos idehaza nem nézheted televízióban, csak az Rtl+ előfizetői láthatják a meccset.

Sallai Roland a Frankfurt-Galatasaray meccsen játszhat ma Fotó: Anadolu

Ahogy szerdán Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja, úgy a Galatasaray is csak streaming-oldalon lesz itthon követhető.

A BL csütörtöki játéknapja

Bruges-Monaco 18.45 (Sport2)

Köbenhavn-Leverkusen 18.45

Frankfurt-Galatasaray 21.00 (Sport1)

Manchester City-Napoli 21.00 (Sport2)

Newcastle-Barcelona 21.00

Sporting-Kajrat 21.00

Magyar rangadó is lehetne a Frankfurt-Galatasaray

A vendégaknél Sallai Roland jó eséllyel a kezdőcsapatban lesz. A németek BL-keretében ott van Fenyő Noah, de az utónpólás-válogatott játékos még sosem mutatkozott be a Frankfurtban, aligha hihető, hogy a BL-ben kerülne először pályára a németek felnőtt csapatában.