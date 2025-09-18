Megint a nézőkkel tolnak ki, Szoboszlai Dominik után Sallai Roland meccsét sem nézheted a tévében

Rendhagyó módon az első játékhéten csütörtökön is rendeznek meccseket a Bajnokok Ligájában. Ma mutatkozik be a BL-ben a török csapatával Sallai Roland, a játékos egy év után tér vissza Németországba a Frankfurt-Galatasaray meccsre. A találkozót sajnos idehaza nem nézheted televízióban, csak az Rtl+ előfizetői láthatják a meccset.
Ahogy szerdán Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja, úgy a Galatasaray is csak streaming-oldalon lesz itthon követhető.
A BL csütörtöki játéknapja
Bruges-Monaco 18.45 (Sport2)
Köbenhavn-Leverkusen 18.45
Frankfurt-Galatasaray 21.00 (Sport1)
Manchester City-Napoli 21.00 (Sport2)
Newcastle-Barcelona 21.00
Sporting-Kajrat 21.00
A vendégaknél Sallai Roland jó eséllyel a kezdőcsapatban lesz. A németek BL-keretében ott van Fenyő Noah, de az utónpólás-válogatott játékos még sosem mutatkozott be a Frankfurtban, aligha hihető, hogy a BL-ben kerülne először pályára a németek felnőtt csapatában.
