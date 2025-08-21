Ezekkel az apró szokásokkal bombaformába kerülhetsz – Így lesz igazán látványos az őszi diéta

Nyáron a vakáció, a hétvégi programok, kerti partik nem túlzottan járulnak hozzá ahhoz, hogy követni tudj egy étrendet és egy edzési rutint. Bár a legtöbben a januárt tartják a fogyási időszak kezdetének, ősszel a gyerekek visszatérnek az iskolába, az élet lecsendesül, így a strukturáltabb hétköznapok hozzájárulnak ahhoz, hogy profin menjen a diéta.

Ezekkel az apró szokásokkal sokkal könnyebb lesz a diéta!

Ha ezeket az apró szokásokat betartod, óriási siker lesz az őszi diéta

Az őszi időjárás inspirálhat téged az aktív életmódra és az egészségesebb étkezésre, Cynthia Sass, American Dietetic Association szóvivője szerint a rutinok ideálisak ahhoz, hogy segítsenek, különösen az anyukáknak időt szánni az edzésre és az egészségesebb ételek készítésére. Emellett az évszak bővelkedik olyan zöldségekben és gyümölcsökben is, amiket bátran beilleszthetsz a diétába.

Cynthia Sass arra a tanulmányra alapozva vonta le a tanulságait, amelyben 1500 édesanyát kérdeztek meg őszi rutinjaikkal és a diétával kapcsolatban.

Csökkentsd az éhségérzetedet

Egy korábbi felmérés szerint az édesanyák több mint felénél az okozta a legnagyobb gondot, hogy éhesek voltak. Sass úgy véli, hogy a pár óránkénti étkezés csökkenti az éhségérzetet és stabilan tartja a vércukorszintet.

Az anyukák annyira elfoglaltak, hogy hajlamosak túl sokáig enni, aztán túl gyorsan esznek, vagy nem a megfelelő ételeket

– magyarázta a szakértő a WebMD-nek és hozzátette, hogy ebben sokat segíthet, ha előre megtervezzük az étkezésünket és dobozolunk.

Irány a szabadba

Mivel a legtöbb felnőttnek kevés szabadideje van, Sass szerint már napi 20-30 perc mozgás is elég, akár két részre bontva. Sőt, amennyiben a testmozgást a társasági élet részévé tudod tenni, mondjuk elmenni sétálni vagy túrázni a barátokkal, nagyobb valószínűséggel válik a rutin mindennapjaid részévé.

A fogyás felgyorsítható, ha a diéta mellé beiktatsz egy kis mozgást is.

Mindent tervezz meg előre

Vezesd a naptáradban, mikor fogsz időt szánni az edzésre vagy arra, hogy akár több napra is előre megfőzz. Eközben vedd figyelembe a tanév beosztását, a születésnapokat és egyéb családi, baráti összejöveteleket. Ha előre tervezel, sokkal gördülékenyebben fognak menni a dolgok és nehezebben fogod elmulasztani a fogyásodhoz szükséges lépéseket.

Vásárolj be egészséges ételekből

Mindig legyen otthon egy-egy egészséges nasi, zöldség, gyümölcs, ami azonnal kéznél van, ha éhes lennél. Választhatsz alacsony zsírtartalmú joghurtokat is, a lények, hogy, amint megéhezel, ne a csipszes zacskó után nyúlj.

Indítsd a napot egy tápláló reggelivel

A reggeli tökéletes napindító, aztán indulhat a rohanás az iskolába és a munkahelyedre. Építs be az étkezésbe rostot, sovány fehérjét, gyümölcsöt vagy zöldségeket, amelyek kellőképpen eltelítenek.

Figyelj oda az adagokra

Inkább többször egyél kisebb adagokat, amik strukturáltabb rutinhoz vezetnek. A szakértők szerint időnként mérd meg az étel súlyát, hogy ellenőrizd, megfelelő mennyiség került-e a tányérodra.