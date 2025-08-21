UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ezekkel az apró szokásokkal bombaformába kerülhetsz – Így lesz igazán látványos az őszi diéta

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 13:15
Az ősz beköszöntével sokan új lendületet kapnak ahhoz, hogy végre elérjék fogyási céljaikat. A diéta által elért látványos eredményhez azonban nem elég pár napig salátán élni, de van egy jó hírünk, ha az alábbi apró szokásokat beiktatod a mindennapjaidba, nem győzöd majd bezsebelni a bókokat.
Nyáron a vakáció, a hétvégi programok, kerti partik nem túlzottan járulnak hozzá ahhoz, hogy követni tudj egy étrendet és egy edzési rutint. Bár a legtöbben a januárt tartják a fogyási időszak kezdetének, ősszel a gyerekek visszatérnek az iskolába, az élet lecsendesül, így a strukturáltabb hétköznapok hozzájárulnak ahhoz, hogy profin menjen a diéta.

diéta, fogyás, kiló
Ezekkel az apró szokásokkal sokkal könnyebb lesz a diéta!
Fotó: Jo Panuwat D /  Shutterstock 

Ha ezeket az apró szokásokat betartod, óriási siker lesz az őszi diéta

Az őszi időjárás inspirálhat téged az aktív életmódra és az egészségesebb étkezésre, Cynthia Sass, American Dietetic Association szóvivője szerint a rutinok ideálisak ahhoz, hogy segítsenek, különösen az anyukáknak időt szánni az edzésre és az egészségesebb ételek készítésére. Emellett az évszak bővelkedik olyan zöldségekben és gyümölcsökben is, amiket bátran beilleszthetsz a diétába.

7 módszer, amivel végleg megszabadulhatsz a kilóktól

Cynthia Sass arra a tanulmányra alapozva vonta le a tanulságait, amelyben 1500 édesanyát kérdeztek meg őszi rutinjaikkal és a diétával kapcsolatban.

  • Csökkentsd az éhségérzetedet

Egy korábbi felmérés szerint az édesanyák több mint felénél az okozta a legnagyobb gondot, hogy éhesek voltak. Sass úgy véli, hogy a pár óránkénti étkezés csökkenti az éhségérzetet és stabilan tartja a vércukorszintet.

Az anyukák annyira elfoglaltak, hogy hajlamosak túl sokáig enni, aztán túl gyorsan esznek, vagy nem a megfelelő ételeket 

– magyarázta a szakértő a WebMD-nek és hozzátette, hogy ebben sokat segíthet, ha előre megtervezzük az étkezésünket és dobozolunk.

  • Irány a szabadba

Mivel a legtöbb felnőttnek kevés szabadideje van, Sass szerint már napi 20-30 perc mozgás is elég, akár két részre bontva. Sőt, amennyiben a testmozgást a társasági élet részévé tudod tenni, mondjuk elmenni sétálni vagy túrázni a barátokkal, nagyobb valószínűséggel válik a rutin mindennapjaid részévé.

Young woman running in park, autumn
A fogyás felgyorsítható, ha a diéta mellé beiktatsz egy kis mozgást is.
Fotó: Stanislaw Pytel /  GettyImages
  • Mindent tervezz meg előre

Vezesd a naptáradban, mikor fogsz időt szánni az edzésre vagy arra, hogy akár több napra is előre megfőzz. Eközben vedd figyelembe a tanév beosztását, a születésnapokat és egyéb családi, baráti összejöveteleket. Ha előre tervezel, sokkal gördülékenyebben fognak menni a dolgok és nehezebben fogod elmulasztani a fogyásodhoz szükséges lépéseket.

  • Vásárolj be egészséges ételekből

Mindig legyen otthon egy-egy egészséges nasi, zöldség, gyümölcs, ami azonnal kéznél van, ha éhes lennél. Választhatsz alacsony zsírtartalmú joghurtokat is, a lények, hogy, amint megéhezel, ne a csipszes zacskó után nyúlj.

  • Indítsd a napot egy tápláló reggelivel

A reggeli tökéletes napindító, aztán indulhat a rohanás az iskolába és a munkahelyedre. Építs be az étkezésbe rostot, sovány fehérjét, gyümölcsöt vagy zöldségeket, amelyek kellőképpen eltelítenek.

  • Figyelj oda az adagokra

Inkább többször egyél kisebb adagokat, amik strukturáltabb rutinhoz vezetnek. A szakértők szerint időnként mérd meg az étel súlyát, hogy ellenőrizd, megfelelő mennyiség került-e a tányérodra.

Mindemellett nagyon fontos, hogy a fejlődésedre fókuszálj és ne a tökéletességre. Felnőttként, amikor egyik helyről rohanunk a másikra, dolgozunk, ügyeket intézünk, háztartást vezetünk, netán még a gyerekekkel is foglalkoznunk kell, könnyen túlterheltté válhatunk. Azonban, ha ezekre az apró dolgokra odafigyelsz és beilleszted őket a napi rutinodba, nagyban hozzájárulsz ahhoz, hogy bombaformába kerülj.

Az alábbi videó bemutatja, hogy mely diéták működnek:

