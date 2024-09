Végre újra szezonja van! Íme a tökéletes és ellenálhatatlanul krémes sütőtökleves titka!

Habár az időjárás még nyári arcát mutatja, a héten szeptember beköszöntével megjött az ősz. Idővel így megjellenek majd újra a kabátok, garbók, pumpkin spice latték, érkezik a Halloween és eljön a meleg levesek időszaka is. Ez pedig egyet jelent, ha már épp szezonja is van: sütőtökkrémleves. Az isteni finomság roppant egyszerű, mégis trükkös. Mi most azonban megmutatjuk, hogyan tudod tökéletesen krémesre, ízesre elékszíteni!

Ez a tökéletes sütőtök krémleves titka. Fotó: pexels

Először is: a leveshez süssük vagy főzzük a sütőtököt?Hogyan is érjük el, hogy puha legyen a tök?

Alapvetően bármelyik megoldás jó lehet. Ha kevés az időnk, a főzés gyorsabb megoldás lehet. Igaz, ilyenkor nem csak a magokat kell kikapni, hanem a formátlan tököt hámozni és kockázni is kell, ellenben pikk-pakk megfő. Jó tanács, hogy annyi vízben főzzük, ami épp ellepi, s a leves készítéséhez őrizzük is meg a főzővizét, sőt akár főzés közben fűszerezhetjük is.

Sütni akkor érdemes a tököt, ha a levesbe szeretnénk azt az utánozhatatlan, édeskés, karamelles ízt is belecsempészni, amire csak a sülttök képes, s idővel is jól állunk.

- tanácsolja a Mindmegette. A sütéshez a tököt csak félbe kell vágni, a magjait eltávolítva már süthetjük is. A puha tökhúst minden macera nélkül kikanalazzuk a héjából és kedvünk szerint feldolgozzuk. A sütőben készült tököt ízlés szerint fűszerezhetjük.

A következő fontos pillanat: mivel fűszerezzük? Melyik fűszer illik a legjobban a sütőtökleveshez?

Erre a kérdésre szinte egyértelmű válasz a zsálya, de mellette számos másik fűszer is verseng a tök legjobb partnere címért. Ugyancsak érdemes kipróbálni a kakukkfüves, szerecsendiós vagy épp a pikánsan fahéjas változatokat is. A fűszerezés összetett dolog, nem kell egy fűszert kiragadni, érdemes inkább több kombinációjával kiemelni a sütőtök ízét. A leveshez felhasznált hagyma szintén hozzáad az ízekhez, arról nem is beszélve, ha a levest nem tisztán tökből készítjük, hanem krumplival vagy más gyökérzöldségekkel lazítjuk.

Hogyan lesz ellenállhatatlanul krémes a tökleves?

Ez részben függ a töktől is. Több fajtája kapható, vannak olyan típusok, amelyek kicsit porózusabb, szemcsésebb hússal rendelkeznek, itt egy alapos turmix vagy botmixer használat hozhatja meg a kívánt eredményt. Célszerű a turmixolás során egy kevés olajat adni a tökhúshoz, nem nehezíti el, de nagyon kellemes emulzió születik belőle. Az ilyen olajos tökkrém nem csak levesnek kitűnő, hanem sült húsok, grillezett zöldségek mellé is adható. A tejszínnel vagy növényi tejjel való krémesítés esetében szintén javasolt a két alapanyagot botmixerrel alaposan eldolgozni, hogy megszülessen a lehető legkrémesebb leves.

A tejszínen kívül kitűnő választás még a mascarpone, de alaplével szintén gazdagítható a leves, vagy akár egy-két főtt krumplival is testesebbé tehető.

- ad további tippet a Mindmegette.