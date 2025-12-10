Kálloy Molnár Péter felesége: „Az életét lehetett volna másképpen játszani, de jobban nem!”

A színész családját az otthonukban látogatta meg a hot! magazin. Kálloy Molnár Péter halála mindenkit megvisel, a család még nem akar szembesülni a végérvényessel.

Kálloy Molnár Pétert legyőzte a gyilkos kór

Kálloy Molnár Péter betegsége súlyos volt, de felesége, Lestár Ágnes

és a család hitt a gyógyulásában. A színész felesége elmesélte, hogyan támogatta férjét a gyógyulás reményében.

Kálloy Molnár Péter gyerekei az utolsó pillanatig édesapjuk mellett voltak, miközben ő mosolyogva búcsúzott.

A nehéz pillanatokban is kitartóan a színész mellett állt családja.



Kálloy Molnár Péter családja: a hit ereje a nehéz időkben

A család szerint a hitüknek köszönhetik az elmúlt hónapokat. Ez hosszú ideig működött is, a diagnózis azonban súlyos volt.

„Az orvos velem közölte a rossz hírt” – kezdi a beszélgetést a könnyeivel küszködve Lestár Ági, Kálloy Molnár Péter felesége. „Később elmondtuk neki, hogy hasnyálmirigyrákja van, ami már kisebb áttéteket képezett a májra, mégis valamennyien elhittük, hogy jobban lesz. Pe­cá­nak nagyon erős volt a hite, és ez vitte előre.”

Kálloy Molnár Péter halála után a család teljesen összeomlott

Kálloy Molnár Péter halála: így élte meg Lestár Ágnes és gyermekeik

Ágival és a gyerekekkel az amerikai konyhás nappaliban ülünk. Grillcsirkével kínálnak. Azt mondják, muszáj enni valamit, bár a napjuk nagyon nehéz volt. A kórházban jártak, elkezdték intézni a temetést. A terv az volt, hogy Kálloy Molnár Péter megvívja élete csatáját, és győztesen jön ki belőle.

„Tudod, eleinte maga miatt akart meggyógyulni” – folytatja Ági.

De ahogyan teltek a napok, elkezdett sok embert felhívni, hogy bocsánatot kérjen tőlük.

„Számot akart vetni, és közben mindenkinek azt hangsúlyozta: »Csak szeretném elmondani, hogy szeretlek!« A telefonálások után eljutott arra a pontra, hogy azt érezte, tiszta lett, és most már csak a gyógyulásra kell figyelnie. Ebben az élet írta darabban ezt a szerepet szánta magának” – meséli a feleség.

Ennél a mondatnál elcsuklik Ági hangja. Ő is tudja jól, hogy a színész nem járhatta be azt az utat, amit megérdemelt volna.

Szofi, Kálloy Molnár Péter kislánya a könnyeit nyelve mondja: