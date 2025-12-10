Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most jött: súlyos buszbaleset történt Budapesten, moccani sem lehet a mentőktől és tűzoltóktól

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 17:54
Káposztásmegyernél történt a baleset.
Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Káposztásmegyernél, az M0-s autóút közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóság is az esethez érkezett. A mentőszolgálatot is a baleset helyszínére várják. A busz utasaiért mentesítő járat érkezik a helyszínre - közölte a katasztrófavédelem

 

