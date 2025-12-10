Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Vége a találgatásoknak: babát vár Horváth Csenge

Horváth Csenge
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 21:32 / FRISSÍTÉS: 2025. december 10. 21:43
A gyönyörű modell közösségi oldalán jelentette be a gólyahírt.
Ahogy arról a Bors beszámolt, még november elején röppentek fel az első pletykák, miszerint gyermeket vár Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge

A gyönyörű modell/influenszer állítólag egy Gyergyószentmiklóson született üzletember, B. Ottó gyermekét hordja a szíve alatt, ezt eddig azonban senki nem erősítette meg hivatalosan. 

Mostanáig.

Horváth Csenge ugyanis most maga jelentette be az Instagram-oldalán egy közös fotóval, hogy valóban gyermeket várnak a szerelmével. 

A közös fotón már jól látszik a gyönyörű modell gömbölyödő pocakja, emellett pedig, hogy tényleg minden kétséget kizárjanak, még egy szívecskés és egy babás emojit is megosztottak a fotóval. 

Korábban Csenge még úgy nyilatkozott lapunknak, hogy nincs férfi az életében, de pontosan tudja milyen párt szeretne.

Nekem fontos, hogy legyen családcentrikus a párom, bánjon tisztelettel a nőkkel, de érezzem benne a maszkulin energiát, ami mellet az én feminitásom ki tud teljesedni! Ne én hordjam a nadrágot, hanem valaki más hordja mellettem a nadrágot, mert a hétköznapokban hordom én eleget, otthon marhára a női teendőkben boldogan elevickélnék… Lehessen rá támaszkodni, megbízható legyen, ezek szerintem tök alap dolgok, de sajnos a mai világban annyira mégsem alap.

– mondta korábban a Borsnak a modell. 

Gratulálunk! 

 

