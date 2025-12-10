Vége a találgatásoknak: babát vár Horváth Csenge

Ahogy arról a Bors beszámolt, még november elején röppentek fel az első pletykák, miszerint gyermeket vár Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge.
A gyönyörű modell/influenszer állítólag egy Gyergyószentmiklóson született üzletember, B. Ottó gyermekét hordja a szíve alatt, ezt eddig azonban senki nem erősítette meg hivatalosan.
Horváth Csenge ugyanis most maga jelentette be az Instagram-oldalán egy közös fotóval, hogy valóban gyermeket várnak a szerelmével.
A közös fotón már jól látszik a gyönyörű modell gömbölyödő pocakja, emellett pedig, hogy tényleg minden kétséget kizárjanak, még egy szívecskés és egy babás emojit is megosztottak a fotóval.
Korábban Csenge még úgy nyilatkozott lapunknak, hogy nincs férfi az életében, de pontosan tudja milyen párt szeretne.
Nekem fontos, hogy legyen családcentrikus a párom, bánjon tisztelettel a nőkkel, de érezzem benne a maszkulin energiát, ami mellet az én feminitásom ki tud teljesedni! Ne én hordjam a nadrágot, hanem valaki más hordja mellettem a nadrágot, mert a hétköznapokban hordom én eleget, otthon marhára a női teendőkben boldogan elevickélnék… Lehessen rá támaszkodni, megbízható legyen, ezek szerintem tök alap dolgok, de sajnos a mai világban annyira mégsem alap.
– mondta korábban a Borsnak a modell.
Gratulálunk!
