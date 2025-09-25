Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Diétás élelmiszer, ami öregíti az agyat

Ezt a diétás finomságot mindenki eszi, pedig súlyosan károsíthatja az agyat – Te is fogyasztod?

édesítőszer
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 13:15
diétademencia
Te is azok közé tartozol, akik képesek elcsábulni egy kis édesség láttán, de az alakod miatt inkább próbálod kerülni a cukros dolgokat? Ha igen, akkor van számodra egy rossz hírünk: nem biztos, hogy a diétás kedvencek olyan jót tesznek a testednek, mint a lelkednek, sőt. Eláruljuk, mire jutottak a kutatók!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az elhízás manapság népbetegségnek számít, ezért rengeteg a fogyni vágyó, aki már annak is elképesztően tud örülni, ha csupán pár kilótól megszabadul. A cégek pedig kapva kapnak az alkalmon, és egymás után gyártják az újabbnál újabb cukormentes termékeket, sokak nagy örömére. De vajon mennyire tesznek jót ezek a diétás finomságok? Egy új kutatás meglepő eredményre jutott!

Egy férfi éppen venni szeretne magának valamilyen diétás terméket.
A legtöbb diétás kedvenc károsíthatja az agyat
Fotó: simona pilolla 2 /  Shutterstock 

Diétás finomságok, amik károsíthatják az agyadat

A kutatók szerint rengetegen óriási veszélynek vannak kitéve az édesítőszerek túlzott fogyasztása miatt, ami kapcsolatban áll a szellemi hanyatlással, ugyanis felgyorsítja az agy öregedését. A tanulmányban 6 cukorhelyettesítőt neveztek meg, mint az aszpartám, szacharin, az aceszulfám kálium, az eritritol, a xilit és a szorbit, amelyek növelhetik a demencia kockázatát, mivel károsítják a memóriát, illetve a nyelvi és gondolkodási képességeket. Korábbi kutatások pedig azt mutatták, hogy az említett ételízesítők szerepet játszanak a véralvadásban és az agy gyulladásában is.

A káros édesítőszerek, amiket milliók fogyasztanak egészségük érdekében

Az élet furcsa fintora, hogy bár az édesítőszerekkel dúsított élelmiszereket – üdítőket, joghurtokat, édességeket – a legtöbben egészségük megóvása érdekében fogyasztják, nagyon negatív hatással lehetnek szervezetünkre. Rengetegen ugyanis az elhízás megelőzése, a fogszuvasodás elkerülése vagy a vércukorszint szabályozása miatt részesítik előnyben ezeket a termékeket, amelyek szinte már bármelyik boltban fellelhetőek.

Mesterséges édesítőszer, amit a legtöbb diétás termék is tartalmaz
A káros édesítőszerek megtalálhatóak a legtöbb diétás termékben
Fotó: Iryna Imago /  Shutterstock 

Az édesítőszerekkel kapcsolatos kutatásban letaglózó eredmények születtek

A tudósok azt találták, hogy akik a legtöbb édesítőszer-mennyiséget vitték be a szervezetükbe (napi 190-200 milligrammot), azoknak az agya mintegy másfél évvel gyorsabban öregedett, mint társaiké. Ez az adag pedig mindössze már egy üveg kólában megtalálható.

Bár a tanulmányban nem vették górcső alá, hogy a szóban forgó ételízesítők miért károsíthatják az agyat, a szakértők azt feltételezik, hogy egyes édesítőszerek valószínűleg mérgező vegyületekké oldódnak, ami negatívan befolyásolja az agysejteket, beleértve a memóriát és a gondolkodást, főként a középkorúaknál.

Az alábbi videóból megtudhatod, milyen hatással vannak a mesterséges édesítőszerek a szervezetedre:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu