Ezt a diétás finomságot mindenki eszi, pedig súlyosan károsíthatja az agyat – Te is fogyasztod?

Az elhízás manapság népbetegségnek számít, ezért rengeteg a fogyni vágyó, aki már annak is elképesztően tud örülni, ha csupán pár kilótól megszabadul. A cégek pedig kapva kapnak az alkalmon, és egymás után gyártják az újabbnál újabb cukormentes termékeket, sokak nagy örömére. De vajon mennyire tesznek jót ezek a diétás finomságok? Egy új kutatás meglepő eredményre jutott!

A legtöbb diétás kedvenc károsíthatja az agyat

Fotó: simona pilolla 2 / Shutterstock

Diétás finomságok, amik károsíthatják az agyadat

A kutatók szerint rengetegen óriási veszélynek vannak kitéve az édesítőszerek túlzott fogyasztása miatt, ami kapcsolatban áll a szellemi hanyatlással, ugyanis felgyorsítja az agy öregedését. A tanulmányban 6 cukorhelyettesítőt neveztek meg, mint az aszpartám, szacharin, az aceszulfám kálium, az eritritol, a xilit és a szorbit, amelyek növelhetik a demencia kockázatát, mivel károsítják a memóriát, illetve a nyelvi és gondolkodási képességeket. Korábbi kutatások pedig azt mutatták, hogy az említett ételízesítők szerepet játszanak a véralvadásban és az agy gyulladásában is.

A káros édesítőszerek, amiket milliók fogyasztanak egészségük érdekében

Az élet furcsa fintora, hogy bár az édesítőszerekkel dúsított élelmiszereket – üdítőket, joghurtokat, édességeket – a legtöbben egészségük megóvása érdekében fogyasztják, nagyon negatív hatással lehetnek szervezetünkre. Rengetegen ugyanis az elhízás megelőzése, a fogszuvasodás elkerülése vagy a vércukorszint szabályozása miatt részesítik előnyben ezeket a termékeket, amelyek szinte már bármelyik boltban fellelhetőek.

A káros édesítőszerek megtalálhatóak a legtöbb diétás termékben

Fotó: Iryna Imago / Shutterstock

Az édesítőszerekkel kapcsolatos kutatásban letaglózó eredmények születtek

A tudósok azt találták, hogy akik a legtöbb édesítőszer-mennyiséget vitték be a szervezetükbe (napi 190-200 milligrammot), azoknak az agya mintegy másfél évvel gyorsabban öregedett, mint társaiké. Ez az adag pedig mindössze már egy üveg kólában megtalálható.

Bár a tanulmányban nem vették górcső alá, hogy a szóban forgó ételízesítők miért károsíthatják az agyat, a szakértők azt feltételezik, hogy egyes édesítőszerek valószínűleg mérgező vegyületekké oldódnak, ami negatívan befolyásolja az agysejteket, beleértve a memóriát és a gondolkodást, főként a középkorúaknál.