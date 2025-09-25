„Fontos a korai felismerés elősegítése” - jelentős előrelépést érhetnek el a százezreket érintő cukorbetegség kezelésében

A 20 éve megalakult Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezésében, a Magyar Diabetes Társaság, az Oktatási Hivatal, valamint a diabétesz betegszervezetek képviselőinek közreműködésével rendezték meg az „Együtt a korszerű diabetes-kezelésért – szakmai párbeszéd az ellátás fejlesztéséért” című rendezvényt, amin a cukorbetegek érdekeit szem előtt tartva foglalták össze a teendőket. Az esemény házigazdája Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója volt.
A rendezvény középpontjában két meghatározó téma állt. Az egyik: az inzulinok szerepe a korszerű diabétesz-kezelésben, különös tekintettel a terápiás célok, a betegbiztonság és az életminőség szempontjaira, valamint az adherencia, azaz az egyén egészségügyi szakemberrel egyeztetett, ajánlásoknak megfelelő viselkedése a gyógyszerszedés, diéta és az életmódváltozás területén, és az edukáció kiemelt jelentősége a terápiás együttműködés javításában. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány budapesti eseményén tudományos előadások, valamint kerekasztal-beszélgetések zajlottak.
Prof. Dr. Lengyel Csaba, a Magyar Diabetes Társaság elnöke megnyitója után Bidló Judit egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, illetve Dr. Kis János Tibor diabetológus szakorvos tartott előadást. Ezt követte az Oktatási Hivatalnak a betegszervezetek és a szülők képviselőit egy asztalhoz ültető, az edukáció jelentőségét körüljáró szakmai kerekasztal-beszélgetése. Mindezekből megismerhetővé váltak a százezreket érintő népegészségügyi kihívással és a legújabb terápiás lehetőségekkel kapcsolatos nézőpontok.
Az előadásokból és panelbeszélgetésekből kiderült: a legkorszerűbbnek számító analóg inzulinok alkalmazásával az élettanihoz képest közelebbi inzulinhatás érhető el, csökkenthető a veszélyesen alacsony vércukorszint és mérsékelhetőek a diabéteszhez kapcsolódó szövődmények. Hangsúlyozták, hogy valamennyi inzulin készítmény elérhető 100%-os támogatással a betegek részére. A szakértők abban is egyetértettek, hogy az inzulinbeadás legfejlettebb és legbiztonságosabb módját az okoseszközök jelentik, azonban ezek használatához széleskörű edukációra van szükség. Emellett hangsúlyozták, hogy a háziorvosok aktívabb bevonása is könnyítene a szakellátás terhein. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány fórumán közös kiállás született a korszerű ellátásért.
Az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár beszélt arról, hogy a szakmai és a finanszírozási protokollok alapján fejlesztik a kezelési stratégiákat.
Az első pont, az a prevenció, a tudatosság növelése, az odafigyelés, az egészséges életmód támogatása. A második fontos kérdés, hogy ha már diagnosztizáltunk egy diabétesz elő-állapotot, akkor azt még próbáljuk meg visszafordítani. Fontos az életminőség javítása, ez mind a kezelésre, mind a kezelés nélküli életminőségre vonatkozik. Nagyon fontos az egészségtudatosság és az edukáció kérdése, hogy tudjunk arról, milyen a saját egészségünk, hogyan, mit tehetünk az érdekében, mi az, ami elérhető. Fontos a korai felismerés elősegítése és kulcskérdés az, hogy minél gyorsabban megszülessen a diagnózis
– mondta Bidló Judit, kiemelve, hogy az országban magas színvonalú az inzulinellátás.
