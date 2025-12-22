A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy idén alaposan felborítja az ünnepi békét

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 17:00
A karácsony szinte nem is lehet teljes családi vita nélkül, ami általában az ünnepi menü főfogása. A horoszkóp szerint azonban a következő csillagjegyekkel jól vigyázz, ugyanis ők a felelősek a legtöbb drámáért.
A karácsonyi időszak rengeteg meglepetést tartogathat számunkra, miközben a legtöbben azon vannak, hogy megtalálják a legmegfelelőbb ajándékot, ami szeretteik arcára mosolyt csal. Az ünnep középpontjában azonban a béke és meghittség áll, amit egy-egy családi vita gyorsan beárnyékolhat. Ezért most a horoszkópra támaszkodva összegyűjtöttük azokat a csillagjegyeket, akikkel nem árt vigyázni.

  • Az ünnepi időszak a békéről és a meghittségről szól, amit egy családi vita könnyedén beárnyékolhat.
  • A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak arra, hogy kirobbantsanak egy családi vitát.
  • Az alábbi 3 csillagjegy még az ünnepi asztalnál sem tartja magában a véleményét.

Boldog, békés karácsony, vagy mégsem? A horoszkóp szerint velük jó lesz vigyázni

Bárhogy szépíthetjük, de az igazság az, hogy nem minden rokonunkkal jövünk ki jól. Az anyósod folyton kritizál? A nagynénid állandóan azzal nyaggat, hogy találj már végre egy normális pasit? Szeretet ide vagy oda, de a négy fal közé zárt családi ünnepség komoly viszályokat szülhet. Az asztrológia alapján a következő 3 csillagjegy pedig bármikor készen áll egy kis drámára. Nézzük, melyek ezek!

Kos csillagjegy

A merész Kosokról köztudott, hogy olykor gondolkodás nélkül kimondják, ami éppen az eszükbe jut és egyáltalán nem számolnak a következményekkel. Ezért, ha az ünnepi vacsoránál felmerül egy számukra bosszantó téma, lazán tesznek egy csípős megjegyzést. Ennek fényében nem árt, ha a Kos családtagodat távol tartod az alkoholtól vagy, ha te magad születtél ebben a csillagjegyben, kevesebbet iszol, hiszen az csak olaj a tűzre.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők egyszerűen odavannak azért, ha kritizálhatnak másokat. Ők persze teljesen igazságosnak tartják magukat annak ellenére, hogy szeretteik lelkébe taposnak. Nem számít, hogy születésnap vagy karácsony, a véleményüket muszáj világgá kürtölniük. Van rajtad egy kis felesleg? Akkor a Vízöntő rokonodtól majd megkapod előétel gyanánt, hogy ideje lenne diétázni. Amennyiben te képviseled ezt a csillagjegyet, kétszer is gondold végig, hogy mit mondasz, mivel közéd és szeretted közé könnyedén éket verhetsz.

Szűz csillagjegy

A Szűz csillagjegyűek nagyon precízek és folyton a tökéletességre törekednek. Ennek fényében, ha ők készítik a családi vacsorát, elképesztő önkritika jellemző rájuk, azonban vendégként is előszeretettel alkotnak negatív véleményt. Miért nem sült át jobban a kacsa? Miért díszítettétek túl a fát? Ha te vagy a Szűz a családban, akkor próbáld értékelni azokat a dolgokat, amiket a rokonod megtett annak érdekében, hogy jól érezd magad nála.

