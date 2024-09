23 kilót fogyott a háromgyerekes édesanya, egyetlen trükkel sikerült 3 ruhaméretet váltania

Betti mindig is arra vágyott, hogy édesanya legyen. Viszont abban is biztos volt, hogy a várandósággal járó plusz kilóktól meg fog szabadulni, mert nem csak a fizikai, hanem a lelki jólétét is meghatározza, hogy tetszik-e magának, amit a tükörben lát.

Három gyerek szülése után, 42-es méret helyett újra 36-os ruhákat hord Fotó: Fanny magazin

20 kilót hízott a terhességei alatt

18 éves kora körül hízott meg először, amikor szép lassan felcsúszott rá tíz kiló.

Nagyon zavart a túlsúly, próbáltam testmozgással leadni, de nem ment

– idézi fel a korábbi időszakot a Fanny magazinnak. – Kiderült, hogy PCOS van a háttérben. Ekkor voltam 21 éves, és eldöntöttem, hogy szeretnék változtatni. Egy elég szigorú étrendbe vágtam, amivel le is fogytam. Utólag visszagondolva nem javasolnám senkinek azt a két hónapos diétát, mert biztos, hogy nem egészséges az ilyen szintű ételmegvonás. Igazából annyira szerettem volna a fogyást, hogy már az ennivalót sem kívántam. Szerencsére a fogyással egyidőben a hormonális betegség is elmúlt, hisz egy évre rá sikerült teherbe esnem. Nem ettem túl magam a várandóság alatt, de azt fogyasztottam, amit épp megkívántam, akár fagyit, pizzát. Húsz kilót szedtem fel összesen, ahogy a következő két terhességem alatt is. A gyerekeink két, négy és hatévesek. Viszont a születésük között nem adtam le maradéktalanul a pluszokat, így a harmadik baba érkezése után 25 kilós felesleg volt rajtam.

Purákné Kis Bettina fő szempontja az volt a fogyásnál, hogy közben egészséges életvitelt alakítson ki, ami a családja számára is követendő példa lehet… Fotó: Fanny magazin

Otthon tornázik

Mivel minden gyermekét legalább egy évig szoptatta, olyan fogyási módszert keresett, ami egészséges. Lassanként változtatott a szokásain, így szép lassan, fokozatosan olvadt le róla a túlsúly.

Nem szerettem tükörbe nézni, engem nagyon zavart, ahogy kinéztem

– árulja el. – Éreztem, hogy nehéz vagyok, ami sok volt a térdemnek, csípőmnek is. Természetesen tudtam, hogy a szülés ezzel jár, de nem akartam beleragadni. Nekem ez előre került a fontossági sorrendben. Sokszor látom anyukáknál, hogy minden más előbbre szorul. Hajlamos az ember 2-3 gyerek után kevesebb időt szánni magára, bekapkodni a gyerekek maradékát. Sokszor nem fogjuk fel, hogy abban a pár falatban is sok kalória tud lenni. Figyelek arra, hogy hetente legalább ötször sportoljak. A picik mellett nem tudok eljárni sehova, de minden reggel tornázok otthon legalább fél órát, és csak utána kezdek bele a házimunkákba. Ha veszem elő a polifoam-ot, a gyerekek már tudják, hogy anya tornázik. Van, hogy ők is beszállnak egy-egy percre, vagy játszanak, szaladgálnak, rajtam ugrándoznak.