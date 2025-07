Ezt a diétát kerüld, ha kedves az életed!

Cynthia Donovan hosszú ideje rendszeresen járt edzőterembe, és mindig is nagy hangsúlyt fektetett az egészséges életmódra és a megfelelő táplálkozásra. Ám amikor 2010-ben eljegyezték, és közeledett az esküvő napja, egyre inkább a diéta és az edzés került fókuszba.

A nem megfelelő diéta az életünkbe is kerülhet. Fotó: Forrás: Pexels / Pixabay

"Egyre többet edzettem, kevesebbet ettem, kalóriát csökkentettem, hogy a lehető legjobban nézzek ki, és meglegyen az az alak, amire mindig vágytam– mesélte Cynthia a PEOPLE magazinnak. "Az esküvő nagy motivációt jelentett, hogy még fegyelmezettebb legyek. Az eredmények valóban megérkeztek, ám súlyos áron. Csak arra koncentráltam, hogy mit ehetek és mit nem, és semmi sem állhatott az edzéstervem útjába. Most visszatekintve rájövök, mennyire boldogtalan voltam. Az esküvő valódi jelentésére egyáltalán nem figyeltem" – vallotta be. Közben azonban menstruációja is elmaradt. Eleinte azt hitte, ennek oka, hogy évekig szedett fogamzásgátló tablettát. Amikor abbahagyta, a vérzése nem tért vissza.

A diéta nem úgy sült el, ahogy várta

A nászút után egy „orvosi kutatás” vette kezdetét: Cynthia különböző szakembereknél járt, hogy kiderítsék, mi áll a menstruációs zavar hátterében. Mivel hosszú ideig szedett fogamzásgátlót, nem tudta pontosan megmondani, mikor szűnt meg a vérzése. Az orvosok eleinte nem tartották komoly problémának, hiszen akkor még nem tervezett gyereket. Elsőként PCOS-t (policisztás ovárium szindrómát) diagnosztizáltak nála, de a menstruációja továbbra sem jelent meg. Egyre inkább aggódni kezdett a termékenysége miatt, így felkeresett egy meddőségi specialistát.

"Még nem voltam kész gyerekre, de ez a helyzet ráébresztett, hogy fel kell készülnöm, mert mi van, ha nem tudok gyereket szülni?" – mondta Cynthia. Bár több kezelési lehetőséget is felajánlottak neki, egyik sem tűnt megfelelőnek, így visszatért nőgyógyászához, aki továbbirányította egy reproduktív endokrinológushoz. Az orvos azt javasolta, hogy egyen többet, és csökkentse az edzésmennyiséget. Végül diagnosztizálták nála a hipotalamusz amenorrheát, amely során az agy „irányító központja”, a hipotalamusz leállítja a menstruációt a Cleveland Clinic szerint. "Nem tetszett ez a válasz, hiszen imádtam mozogni és egészségesen élni, ráadásul dietetikus vagyok" – emlékezett vissza. "Ez voltam én, ezzel foglalkoztam, és most azt mondják, hogy ezt már nem csinálhatom?" Cynthia ekkor 29 éves volt, ám nem tudta azonnal elfogadni a diagnózist.

Végre kaptam egy választ, de nem hittem el rögtön

– mondta, hozzátéve, hogy nem érezte magát tipikus hipotalamusz amenorrheás nőnek, hiszen nem volt étkezési zavara, nem volt kórosan sovány, és nem profi sportoló.