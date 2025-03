Online edzés: Erika 120 kilóról fogyott le 75 kilóra ezzel a módszerrel

Amennyiben valaki úgy nő fel, hogy bántják a külseje miatt, az rettentő káros lehet felnőttkorára is. Erika őszintén bevallja, hogy a régi rossz emlékek miatt, legalább tizenöt évig nem strandolt. Vízimádóként felejthetetlen élmény volt, amikor tavaly nyáron végre a horvát tengerben fürdőzött.

Erika őszintén bevallja, hogy a régi rossz emlékek miatt, legalább tizenöt évig nem strandolt Fotó: Fanny magazin

Könyvekbe menekült

Erika világéletében küzdött a plusz kilókkal, fiatal kamaszként rengeteg bántást kapott az alkata miatt.

Amióta az eszemet tudom, mindig is egy picit pufókabb voltam, mint a korosztályomban a többi lány

– árulja el a Fanny magazinnak. – Igazából nem tudom mi az oka, de gyerekkorom óta küzdök az alakommal. Nem tudom megítélni, hogy milyen volt kislányként az étkezésem, de ugyanezzel a táplálkozással sem az öcsém, sem a húgom nem volt duci. Édesapám családjában mindenki vékony, és édesanyám is csak a harmadik szülése után maradt teltebb. Amikor az általános iskola után, új intézménybe és új környezetbe kerültem, ott már nem voltak velem olyan elfogadók, mint azok, akikkel óvodás korunk óta együtt voltunk. Az osztálytársaimtól kaptam zrikálásokat, amit ma bullingnak hívnak. Akkor még nem is nagyon volt neve ennek a dolognak, de létezett, és rosszul esett. Nem szívesen emlékszem vissza arra az időszakra. Nem is tartom a kapcsolatot senkivel abból a korszakból, nekem nem maradtak meg iskolai barátságok. Magamba zárkóztam és onnantól kezdve az olvasó lány voltam, akinek a könyv volt a menedék. Még a buszon is úgy utaztam, hogy közben olvastam.

„Hiába sportoltam, egyre csak híztam”

A húszas éveiben elkezdett odafigyelni az életmódjára.

Beiktattam a sportot a mindennapjaimba

– meséli. – Nagy kedvencem lett Shaun T, akinek iszonyú erős online edzései vannak. Később kiegészítettem azzal, hogy egy szakember étrendjeit követtem. Kőkeményen mindent betartottam, annyi csirkemellet soha nem ettem, mint abban az időszakban. 2019-ben jött a mélyrepülés, amikor is drasztikusan hízni kezdtem. Az volt az érdekes, hogy minden másnap futottunk a kerezstanyukámmal, mégis híztam. Ő egyre csinosabb lett, én meg egyre ducibb. Egy idő után már azon viccelődtem, hogy nem futok mögötte, mert amit ő lead, azt én felszedem. Nagyon rossz volt megélni, hogy energiát teszek valamibe, és a másik irányba megy a mérleg. Lelkileg iszonyúan odavert. Ekkoriban ünnepeltük a nagymamám 80. születésnapját, nem győztem elbújni a fotós elől. Így is van pár kép, ami készült rólam, de iszonyú kellemetlen visszanézni. Akkor telt be a pohár, amikor 120 kilót mutatott mérleg.