/Egyetlen apró változás és minden átalakul: így leszel bomba formában 40 felett is

Az orvostudomány fejlődésével és az életminőség javulásával megnőtt az emberiség várható élettartama, ennek ellenére azonban sokak számára az öregedés még mindig számtalan egészségügyi kockázattal jár. Bár a genetika nagyban befolyásolja idősebb éveinket, nem árt, ha tisztában vagyunk azokkal az apró életmódbeli változtatásokkal, amikkel javíthatunk életminőségünkön. 40 felett pedig már érdemes sorra venniük ezeket a mindennapi szokásokat, hogy növeljük éveik számát.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock

Így tartsd magad formában 40 felett

Ezekre a tápanyagokra lesz a korábbiaknál nagyobb szükséged

A kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen egészséged szempontjából, a megfelelő tápanyagok bevitele által pedig különösen nagy előnyökre tehetsz szert, hiszen hozzájárulnak az agy, az izmok és a bőr egészségéhez. Ennek érdekében érdemes odafigyelni a B-vitaminok, a magnézium, a D-vitamin, a fehérje megfelelő bevitelére. Az említett tápanyagok elsősorban a húsokban, tejtermékekben, levélzöldségekben, teljes kiőrlés gabonafélékben találhatóak meg, de szervezetünk támogatása érdekében szedhetünk kapszulákat is.

Szánj időt a tartalmas, mély beszélgetésekre

Az ember az idő előrehaladtával egyre magányosabb lesz, mivel sok korábbi barátsága megszakad, a gyerekek felnőnek és kirepülnek a fészekből, a szülők pedig magukra maradnak. Az egészséghez azonban nagyban hozzájárulnak a társas kapcsolatok, ugyanis többek között érzelmi támaszt nyújtanak, valamint csökkentik a szervezetben lévő gyulladást és erősítik az immunrendszert. Emellett számos tanulmány is rávilágított, hogy akik szoros kapcsolatot ápolnak másokkal, hosszabb ideig élnek, mint magányos társaik.

Fotó: Ivan Moreno sl / shutterstock

Tartsd szem előtt a hormonális egyensúlyt

A hormonális változások érzelmi és fizikai téren is megviselhetik az embert, különösen a nőket. A hormonok ugyanis negatívan befolyásolhatják a koncentrációt, az alvásminőséget, a vérnyomást és számos más tényezőt. Ezért érdemes 40 felett évente egyszer megnézetni a hormonszintet, hogy egy orvossal konzultálva, szükség esetén javítani lehessen rajta.

Figyelj oda a mozgásra

40 felett az anyagcsere lelassul, amiben több tényező is szerepet játszik, mint például a hormonok vagy a csökkenő aktivitást. Az idő előrehaladtával ugyanis sokan inaktívvá válnak, pedig ez alacsonyabb jóllétet eredményez. Nem kell lefutnod a maratont, viszont célszerű beiktatni hosszabb sétákat a napodba, amivel nemcsak fizikai, hanem szellemi egészségedet is támogatod. Egy 2022-es kutatás alapján még az intenzív napi 3-4 alkalommal végzett 1-2 perces testmozgások is csökkentették az elhalálozási arányt.

Szánj időt a pihentető alvásra

40 felett gyakran az alvás minősége és mennyisége is romlik, ami negatívan hat az anyagcserére és az éhségérzetet szabályozó hormonokra. A pihentető alvás érdekében ezért próbálj meg egy lefekvési rutint kialakítani és kerüld a nagy mennyiségű alkohol és koffein fogyasztását.

