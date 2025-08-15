Szeretkezés 40 felett? – Te milyen gyakran csinálod a pároddal? A felmérésből kiderül, kell-e aggódnod

Nemrég egy nagy, amerikai felmérés futott be, amely a 40 év felettiek szeretkezési szokásait és hozzáállását vizsgálta. Az eredmények sokakat meglephetnek, mert megmutatják, hogy az intimitás nem csak a fiatalok kiváltsága – sőt, sokszor még erősebben is jelen van, amikor már átléptünk a negyvenen túli életszakaszba.
A felmérés szerint a 40 és 49 év közöttiek majdnem háromnegyede szerint elengedhetetlen része egy jó kapcsolatnak az intim együttlét. De még az 50 év felettiek között is közel hatvan százalék érzi ugyanezt. Ez azt jelzi, hogy a testi örömök iránti igény nem csökken olyan drasztikusan, mint ahogy azt sokan gondolják.
Az AARP kutatásából az is kiderült, hogy a válaszadók 30 százaléka hetente szeretkezik, míg 27 százalékuk havonta vagy még ritkábban él nemi életet. Meglepő, de a résztvevők 40 százaléka azt mondta, hogy az elmúlt hat hónapban egyáltalán nem volt intim kapcsolata. Ez azt jelzi, hogy bár sokan aktívak maradnak, a vágy intenzitása és a nemi élet gyakorisága egyénenként nagyon eltérő lehet, és ez teljesen természetes.
Az életkorral járnak bizonyos testi problémák is, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A felmérés szerint a válaszadók nagy többsége már valamilyen egészségügyi nehézséggel küzd, legyen az magas vérnyomás, cukorbetegség vagy stressz. Ezek mind befolyásolhatják a nemi élet minőségét, és néha komoly akadályokat állítanak.
Azonban ez nem jelenti azt, hogy idősebb korban fel kell adni a szeretkezést. Sokaknál inkább átalakul, máshogy jelenik meg a vágy és az intimitás. Több időt szánnak a beszélgetésekre, az apróbb kedvességekre.
Magyarországon a negyven felettiek nemi élete még mindig gyakran tabunak vagy kínos témának számít. Pedig a felmérések azt bizonyítják, hogy a fiatalságon túl is van élet, ráadásul a rendszeres nemi élet számos jótékony hatással bír – így valóban nem csak a 20 éveseké a világ. Az intimitás nem veszti el jelentőségét az idő múlásával, sőt sokaknál a testi és lelki kötődés még erősebbé válik.
Egy szó mint száz, a szeretkezés 40 felett is lehet szenvedélyes, érzéki, és olyan, ami energiát ad a mindennapokhoz.
Nincs egyetlen tuti recept, de az egészséges életmód, a nyitott beszélgetések és az őszinte vágyak megosztása a partnerrel, mind rengeteget segíthetnek. Nem szégyen időnként szakember segítségét kérni, ha valami nem megy magától.
A lényeg, hogy ne hagyjuk, hogy a korlátozások vagy a rossz beidegződések miatt lemondjunk arról, ami örömet szerez, és még az egészségünkre is jó hatással lehet. Mert a szeretkezés nem korhoz kötött!
