Gyönyörű popsit szeretnél? Ez az egyszerű gyakorlat a titka!

Nem kell vagyonokat elköltened edzőtermi bérletre, ráadásul hosszú órákat sem kell rászánnod, mégis gyönyörű lehet a popsid. A megoldás egyetlen "csodagyakorlat", melynek annyi a titka mindössze: jól és rendszeresen kell csinálni! És hogy mi ez a mindenki számára elérhető, és garantált eredményt biztosító edzésforma? A guggolás.

Egyedül otthon, de természetesen a barátnőkkel együtt is végezheted a csodagyakorlatot Fotó: Pexels

A guggolás nem csak egy izomcsoportra hat, hanem gyakorlatilag a teljes testet átmozgatja, emellett kiváló élettani hatásai is vannak. Növeli az állóképességed, serkenti a vérkeringésed és anyagcseréd, csökkenti a stresszt, összességében pedig fittebbé és kiegyensúlyozottabbá tesz, emellett tónusosabbá, izmosabbá, feszesebbé teszi a popsid és combod, de a vádlid, sőt még hasad is – sorolja a Diéta és Fitnesz oldala a guggolás előnyeit.

Hogy végezd a gyakorlatokat?

A hét minden napján végezhetsz pár guggolást. Mint minden edzésformánál, itt is fontos a rendszeresség. Eleinte kezdj ötvennel, majd jöhet a 75 és a 100. Később már ne a mennyiséget növeld, hanem guggolj súlyzókkal! Már egy hónap alatt is észre fogod venni a hatását, arról nem is beszélve, mit érhetsz el ezzel az egyetlen gyakorlattal nyárig!

A legfontosabb: edzés előtt mindig melegíts be! A guggolásokat egyenes törzzsel, behúzott hassal végezd, térded pedig mindig maradjon egy vonalban a bokáddal, hogy ne erőltesd meg az ízületeidet!