„Nem csak a húszéveseké a világ”. Ez természetesen a divatra is igaz, hiszen a középkorú hölgyek is öltözködhetnek stílusosan. Amikor 40 felett újragondoljuk a stílusunkat, az a legjobb, ha olyan darabokra fókuszálunk, amik kényelmesek, ugyanakkor mégis elegánsak, és kiemelik az előnyös vonásainkat. Nem kell rögtön teljesen átalakítani a ruhatárat, elég néhány jól megválasztott darab, és máris másképp fogod magad érezni a tükör előtt. Most összegyűjtöttünk 15 olyan ruhadarabot, amelyekkel tutira nem lősz mellé, ha frissítenéd a stílusod.

Stílusfrissítés 40 felett: 15 tuti tipp, amivel nem lőhetsz mellé. Fotó: Alliance Images / Shutterstock

Stílusfrissítés 40 felett – Mutatjuk, hogy kezdj neki

Gondolkodj strukturált darabokban

A jól szabott, strukturált ruhák azok, amelyek igazán megadják az alapot egy magabiztos megjelenéshez. Egy extra fazonú ing például már önmagában feldobja a legegyszerűbb szettet is. Gondolj csak arra a gombos felsőre, aminél az ujjak kicsit játékosabban kidolgozottak, vagy az aszimmetrikus aljú blúzra, ami még az alakodat is szépíti. Nem kell, hogy kényelmetlen legyen, a kulcs a jó szabás és az anyag.

A karcsúsított blézer is sokat tud dobni az összhatáson, akár farmerral, akár szoknyával hordod. Az ujjatlan mellények pedig egyre népszerűbbek, mert kevésbé szokványosak, és mégis könnyű őket rétegezni – pont az, amire egy negyvenes nőnek szüksége van, ha nem akar felesleges vastagságot.

Frissítsd az alapokat, de ne áldozd fel a kényelmet

Azok a ruhadarabok, amik régóta ott lapulnak a szekrényedben, lehet, hogy csak egy kis tuningra várnak. Egy elegáns, de kényelmes póló például nagyszerű választás lehet, ha nem akarsz minden nap blúzt húzni, de mégis szeretnéd, hogy jól mutasson az összkép.

15 tuti ruhadarab, amely egyszerre elegáns, stílusos, és akár 40 fölött is hatékonyan építheted be a ruhatáradba. Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Farmert tekintve a magas derekú, bővebb szárú fazonok visszatértek, és ha még nincs ilyened, érdemes beruházni rá. Nemcsak divatosak, de kényelmesek is, és az alakot is szépen formálják. Az otthoni szetteknél is érdemes a „luxus pizsama” vonalat követni – puha anyagok, de szép szabás, amiben még a hétvégi lustálkodás is stílusos. 40 felett ezt igazán megérdemled!

Lágy vonalak, nőies anyagok – a könnyedség jegyében

Nem csak a strukturált daraboknak van helye, a puhább, lágyabb anyagok és szabások is feldobhatják a megjelenésed. Egy selyemhatású blúz például egyszerre nőies és elegáns, miközben kényelmes viselet marad. Ugyanez igaz az egyvállas vagy szatén miniruhákra, amelyekkel könnyedén feldobhatod az estéket.