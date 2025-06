Ezek a diétás jégkrémek cukor nélkül is isteniek – és még fogyhatsz is velük

A nyári kánikulában nincs is annál üdítőbb érzés, amikor megpillantasz egy cukrászdát, ahol jéghideg fagyit vagy jégkrémet tudsz venni! Ha azonban életmódváltásban vagy, egyik sem éppen ideális választás. Ne csüggedj, cikkünkben mutatunk három isteni házi diétás jégkrém receptet, amelyek cukor nélkül készülnek, mégis annyira finomak, hogy észre sem veszed a különbséget.

Diétás jégkrém otthon, házilag is készíthető.

Fotó: tomeqs / shutterstock

Házi diétás jégkrém: miért fontos, hogy figyelj a cukorra?

A finomított cukor nemcsak hizlal, de hosszú távon károsíthatja is a szervezetet. Növeli az inzulinrezisztencia, a 2-es típusú cukorbetegség, és a gyulladásos folyamatok kialakulásának esélyét is. A nyári édességek pedig sokszor valóságos cukorbombák, sokszor még azok is, amelyeket diétásnak hirdetnek. Mi a megoldás? Házi jégkrém cukor nélkül, természetes alapanyagokkal és friss gyümölcsökkel.

1. Krémes banánfagyi – csak 2 hozzávalóból

Hozzávalók:

2 érett banán

1 teáskanál vaníliaaroma (opcionális)

Elkészítés:

Karikázd fel a banánt, tedd fagyasztóba minimum 3 órára, majd turmixold krémesre. Ha szeretnéd, adhatsz hozzá egy kis vaníliát vagy fahéjat. Ez a cukormentes jégkrém annyira édes a banánnak köszönhetően, hogy semmilyen hozzáadott cukrot nem igényel.

2. Bogyós jégkrém joghurttal – frissítő és probiotikus

Hozzávalók:

1 bögre erdei gyümölcs (fagyasztott is lehet)

1/2 bögre görög joghurt

1 teáskanál eritrit vagy stevia (opcionális)

Elkészítés:

Turmixold össze a hozzávalókat, majd a masszát kanalazd szilikon jégkrémformába. Minimum 4 órán át fagyaszd. A gyümölcs természetes édessége és a joghurt selymessége igazi nyerő páros.

3. Kókusztejes mangó álom

Hozzávalók:

1 bögre mangó (friss vagy fagyasztott)

1/2 bögre kókusztej

1 lime leve

Elkészítés:

Az összes hozzávalót turmixold össze és fagyaszd le egy formában. Ez az egészséges fagyi egzotikus és tápláló, miközben teljesen cukormentes – ráadásul vegán is!

Diétás élvezet nyáron? Lehetséges!

Ne mondj le a kedvenceidről csak azért, mert figyelsz a vonalaidra vagy kerülnöd kell a cukrot! Ezek a házi jégkrémek nemcsak diétás desszertként állják meg a helyüket, de olyan finomak, hogy a család is kérni fog belőlük. Plusz pont: pontosan tudod, mi van bennük.