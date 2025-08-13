Cristiano Ronaldónak megvan a véleménye a magyar focistáról

Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan a Sportingból igazolt az angol Premier League-be Gyökeres Viktor. Az Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistájáról a portugál sztárnak is megvan a véleménye.
Gyökeres az elmúlt szezonban több mint 50 gólt szerzett a portugál csapatban, Cristiano Ronaldo pedig bízik benne, hogy a Sporting továbbra is jól szerepel majd. A magyar felmenőkkel rendelkező focistát pedig különleges labdarúgónak nevezte.
Mint ismert, a csatár Rúben Amorim, a Manchester United jelenlegi vezetőedzője alatt játszott Portugáliában, és felmerültek olyan pletykák is, hogy Ronaldo útját követve az Old Traffordra igazol majd. Ehelyett az Arsenalt választotta, és ezen a hétvégén pont a United ellen lép pályára.
Gyökeres különleges játékos, de a Sportingnak alkalmazkodnia kell. Úgy vélem, hogy Suarez, aki az Almeríától érkezett, kiváló csatár. Harder is jó játékos, fiatal, de még időre van szüksége. Láttam a Szuperkupát, a Sporting jól teljesített a Benfica ellen, de nem nyertek, ilyen a futball
- mondta egy interjúban Cristiano Ronaldo, amikor korábbi csapatáról, a Sportingról kérdezték.
Azt hiszem, minden, amit csinál, a mozgása, ahogy megjósolja a következő lépést, hol lehet számára terület, és hová fog érkezni labda, ösztönös, ezért is szerzett annyi gólt az elmúlt néhány szezonban. Ez nem véletlen, ez a képessége
- ezt pedig már az Arsenal edzője, Mikel Arteta mondta Gyökeresről a Manchester United elleni első bajnoki előtt.
(Mirror)
