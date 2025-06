Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul etted a banánt, így kell valójában fogyasztani

A banán egy népszerű és tápláló gyümölcs, amelyet önmagában is fogyasztanak, de gyakori reggelik, turmixok és desszertek alapanyaga is. Azonban egy etikett szakértő szerint az emberek eddig teljesen rosszul ették. William Hanson azt állítja, nem lenne szabad egyszerűen meghámozni és beleharapni. A bristoli illetőségű Hanson a The English Manner etikettiskola vezetője, kétszeres Sunday Times bestseller szerző és több népszerű podcast házigazdája.

A banán különbözik a többi gyümölcstől, nem mindegy, hogyan fogyasztod

Fotó: Illusztráció - Pexels

Legutóbb egy Instagram-videóban mutatta be, szerinte hogyan is illik banánt fogyasztani:

Nem vesszük kézbe és hámozzuk meg, mint egy főemlős. Ehelyett késsel és villával fogyasztjuk. Először levágjuk mindkét végét, majd a kés oldalával hosszában bevágjuk a héjat, lehúzzuk és villával fogyasztjuk.

A The Mirror cikkéből kiderül, a szokatlan módszer hatalmas visszhangot váltott ki: több mint 40 ezer komment érkezett a videóra. Egy felhasználó így reagált:

Egy banán miatt nem fogok extrán mosogatni, William.

Más így fogalmazott:

Ezzel most az egész világ népét megsértetted.

Bár sokan nevettek Hanson'módszerén, nem ő az egyetlen, aki így fogyasztja a gyümölcsöt. A néhai II. Erzsébet királynő is evőeszközzel ette a banánt – derült ki egy korábbi királyi séf, Darren McGrady nyilatkozatából:

A királynő levágta a két végét, hosszában félbevágta, majd kis szeletekre vágva fogyasztotta.