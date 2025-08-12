„Az ország k*rvája voltam” – Molnár Anikó végre magára talált, 60 évesen is vetkőzni fog

Molnár Anikó élete az elmúlt 2 és fél évben gyökeres fordulatot vett, s egy pillanatig sem bánta meg döntését, hogy saját OnlyFans-oldalt indított. Hamarosan 50 éves lesz: az életkor jelentőségéről, a nőiességének megéléséről és a magánéleti, szakmai terveiről a Borsnak mesélt.

Molnár Anikó nem érzi magát 50 esztendősnek, s a környezetétől is pozitív visszajelzéseket kap megjelenésére (Fotó: Mediaworks Archívum)

Molnár Anikó: „Hatvanévesen is csinálni fogom”

Molnár Anikó szeptemberben tölti be az 50-et, de úgy érzi, ez csupán egy szám.

Furcsa kimondani az életkoromat, de az 50 csak egy szám. Amikor tükörbe nézek, nem annyit látok. Mások általában 40-nek tippelnek. Nem azért, mert agyon vagyok plasztikázva – szerintem ez a géneknek köszönhető.

– mondja nevetve a Borsnak. A túlterhelt napokon persze előfordul, hogy nyolcvanasnak érzi magát, de hozzáteszi: az idő múlása ellen nincs értelme küzdeni, inkább meg kell ünnepelni, hogy itt vagyunk. Sokak fejében Molnár Anikó Nagy Ő-ként él a mai napig, pedig mostanság már teljesen más személyiség, mint akkoriban.

Régen mások véleménye szerint éltem, és érdekelt, mit mondanak. Két és fél éve ezt félreraktam. Senki nem vesz nekem kenyeret, nem fog gondoskodni rólam – innentől a saját utamat járom

– meséli. Ez az önállóság hozta meg számára az OnlyFans-sikert is, amit egyáltalán nem titkol, sőt, a határait folyamatosan feszegeti. „Hatvanévesen is csinálni fogom, ha van rá igény” – teszi hozzá.

Molnár Anikó párja Nagy Feró volt a legutóbbi A Nagy Duettben (Forrás: Bors)

Huszonéves srácok keresik a társaságát

Molnár Anikó fiatalon csöppent a média világába, majd sminktetoválóként kereste a kenyerét, sokszor hónapról hónapra élve. Akkoriban is érték támadások, nevezték dubaji lánynak, ahol ráadásul sosem járt.

Így is, úgy is az ország k*rvája voltam az ország szemében, pedig semmit nem csináltam. Most meg azt mondják, escort vagyok, pedig napi ajánlatok ellenére sem megyek el senkivel. Hozzáteszem, hogy 150.000 és 5 millió forint közötti ajánlatokat kapok.

A férfiak figyelme ma is töretlen – sőt, talán még intenzívebb, mint valaha.

Huszonéves fiúk udvarolnak, nem csak kalandot, hanem kapcsolatot akarnak. Azt mondják, nem találják meg a saját korosztályukban azt az értéket, amit az én korosztályomban

– meséli mosolyogva. Tudja, gyermeke már sosem fog születni, de úgy gondolja, férje még lehet. Mindenesetre Molnár Anikó párja mindenképpen laza figura kell, hogy legyen, hogy elfogadja és jól kezelje a sztárral járó környezetet.