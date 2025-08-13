Most érkezett a rendkívül hír: súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Kedves Barátaink!





Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége!





Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!





Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!





Demjén menedzsment