Most érkezett a rendkívül hír: súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Súlyos balesetet szenvedett otthonában Demjén Ferenc, amelyről az énekes hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatták a rajongókat.
Kedves Barátaink!
Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége!
Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!
Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!
Demjén menedzsment
- írják.
